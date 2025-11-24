Σήμερα Δευτέρα 24/11 πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων η ετήσια οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ενώ παράλληλα τέθηκε σε λειτουργία στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ η δυνατότητα ελέγχου δικαιώματος μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Ο αριθμός των δικαιούχων του e-ΕΦΚΑ, που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, όπως ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ανέρχεται σε 1.241.361 άτομα, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 310.317.350 ευρώ.

Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι δικαιούχοι

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

Σύνδεσμος πρόσβασης στην υπηρεσία: https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.