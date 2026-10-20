Με τη φράση «στην περίπτωση της Ελλάδας έχουμε θετική αξιολόγηση, αλλά περιμένουμε απλώς την απάντηση του Συμβουλίου», ο Επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις προανήγγειλε τη θετική έκβαση του ελληνικού αιτήματος για παροχή μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας στον τομέα της ενέργειας.

Ο κ. Ντομπρόβσκις με απόλυτη σαφήνεια απάντησε στο ερώτημα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αυτιά, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, δηλώνοντας ότι «για τη δημοσιονομική ευελιξία έχουμε δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει επιπλέον ευελιξία, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των συστημάτων ενέργειας. Έχουμε τρία αιτήματα από τρία κράτη μέλη, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, λάβει έως τώρα.

Στην περίπτωση της Ιταλίας δώσαμε θετική αξιολόγηση και εχθές έγινε αποδεκτή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση της Ελλάδας πάλι έχουμε θετική αξιολόγηση αλλά περιμένουμε απλώς την απάντηση του Συμβουλίου».

Ο πλήρης διάλογος του Ευρωβουλευτή Γ. Αυτιά με τον Επίτροπο Βάλντις Ντομπρόβσκις είναι ο εξής:

–Γ.Αυτιάς: Κύριε Επίτροπε θα σας αιφνιδιάσω αλλά θέλω απάντηση απόψε. Ζούμε την απόλυτη οικονομική καταιγίδα. Η σύνοδος κορυφής ανέθεσε στην Κομισιόν να φέρει προτάσεις για την ενεργειακή κρίση και να δώσει η Κομισιόν ευελιξία, δημοσιονομική ευελιξία, ώστε κάθε χώρα να μπορεί να λάβει μέτρα ενεργειακής στήριξης. Κ. Επίτροποι, κύριοι συνάδελφοι αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει αυτή την ώρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Απόψε κύριοι Επίτροποι περιμένω από εσάς μια απάντηση. Μέχρι πότε θα περιμένει η Ευρώπη αυτές τις αποφάσεις.

–Β. Ντομπρόβσκις: Για τη δημοσιονομική ευελιξία έχουμε δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει επιπλέον ευελιξία, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των συστημάτων ενέργειας. έχουμε τρία αιτήματα από τρία κράτη μέλη, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία λάβει έως τώρα.

Στην περίπτωση της Ιταλίας δώσαμε θετική αξιολόγηση και εχθές έγινε αποδεκτή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση της Ελλάδας πάλι έχουμε θετική αξιολόγηση, αλλά περιμένουμε απλώς την απάντηση του Συμβουλίου και στην τρίτη περίπτωση απλώς ακόμα αξιολογούμε.

Ταυτόχρονα, συζητούμε με τις αρχές και στην Ελλάδα και στην Ιταλία για την εφαρμογή αυτής της ευελιξίας, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες δηλαδή που θα καλυφθούν από αυτή την ευελιξία.

Είχα και εγώ ο ίδιος συζητήσεις με την Υπουργό Τζωρτζέτη και τον Υπουργό Πιερρακάκη και φυσικά δε θέλουμε η ευελιξία να στοιβάζεται πάνω από άλλη ευελιξία και άλλη ευελιξία και άλλη ευελιξία, είμαστε σε περίεργη κατάσταση, οι αγορές είναι σε στενότητα γενικά και ειδικά σε χώρες με υψηλό χρέος. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.

Στον κάτωθι σύνδεσμο ακολουθεί το βίντεο με την ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή: