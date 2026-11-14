Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αναδιαμορφώσει ριζικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, παράγουμε και δημιουργούμε πλούτο. Ωστόσο, η χρηματιστηριακή ευφορία γύρω από τον κλάδο δημιουργεί ένα πιεστικό ερώτημα στη Wall Street: μήπως η AI αποδειχθεί θρίαμβος για την ανθρωπότητα, αλλά παγίδα για όσους επενδύουν σήμερα σε αυτήν;

Ο Economist προειδοποιεί ότι ένα μεγάλο κραχ στον κλάδο είναι απολύτως πιθανό, ενώ το Bloomberg υπογραμμίζει πως το ειδικό βάρος αυτών των μετοχών είναι πλέον τόσο μεγάλο, ώστε μια αναταραχή απειλεί άμεσα συνταξιοδοτικά ταμεία, αποταμιεύσεις και ολόκληρες οικονομίες.

Την ίδια στιγμή, οίκοι όπως η JPMorgan και η Goldman Sachs στρέφουν το βλέμμα τους στο τεράστιο κόστος χρηματοδότησης αυτής της κούρσας.

Τα διδάγματα από τους σιδηροδρόμους και τις dot-com

Η σωστή πρόβλεψη για την πορεία μιας τεχνολογίας δεν ταυτίζεται με την επιτυχημένη επενδυτική επιλογή. Το 2008, ο Γουόρεν Μπάφετ είχε σημειώσει χαρακτηριστικά πως αν ένας διορατικός επενδυτής βρισκόταν στο Κίτι Χοκ την ημέρα της πρώτης πτήσης των αδελφών Ράιτ, θα έπρεπε να τους είχε εμποδίσει, προστατεύοντας έτσι τους μελλοντικούς μετόχους. Παρότι οι αερομεταφορές άλλαξαν τον πλανήτη, οι αεροπορικές εταιρείες αποδείχθηκαν επί δεκαετίες εξαιρετικά δύσκολες επενδύσεις.

Ανάλογο μοτίβο καταγράφηκε με τους σιδηροδρόμους τον 19ο αιώνα, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στα τέλη του 20ού, αλλά και τη φούσκα των dot-com. Το διαδίκτυο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, όμως χιλιάδες εταιρείες εξαφανίστηκαν και τρισεκατομμύρια δολάρια εξανεμίστηκαν στα χρηματιστήρια, αφήνοντας όσους χρηματοδότησαν τις υποδομές εκτός των τελικών κερδών.

Το στοίχημα των τρισεκατομμυρίων στη Wall Street

Η σημερινή έκθεση των αγορών στην τεχνητή νοημοσύνη αγγίζει ιστορικά υψηλά. Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχές που συνδέονται με την AI αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% του δείκτη S&P 500, ενώ οι μετοχές αποτελούν πλέον το 38% της καθαρής περιουσίας των αμερικανικών νοικοκυριών — ποσοστό κατά περίπου ένα τέταρτο υψηλότερο από την κορύφωση των dot-com.

Σύμφωνα με το Bloomberg, από τα 32 τρισ. δολάρια που προστέθηκαν στον S&P 500 μετά την εμφάνιση του ChatGPT έως τις αρχές Νοεμβρίου, περισσότερο από το μισό προήλθε από μόλις δέκα εταιρείες AI.

Το ρίσκο διαχέεται σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς περίπου το 44% των τοποθετήσεων των αμερικανικών συνταξιοδοτικών ταμείων —περίπου 610 δισ. δολάρια— συνδέεται με τον τεχνολογικό κλάδο. Η ευαλωτότητα αυτή φάνηκε καθαρά στο πρόσφατο ξεπούλημα των τεχνολογικών μετοχών, όταν οι ανησυχίες για πιθανούς περιορισμούς στην κατασκευή data centers μετά τις ενδιάμεσες εκλογές προκάλεσαν βίαιες ρευστοποιήσεις.

Ο λογαριασμός των 5,5 τρισ. δολαρίων και η στροφή στο χρέος

Πίσω από τις υψηλές αποτιμήσεις κρύβεται μια πρωτοφανής επενδυτική δαπάνη. Η JPMorgan Global Research εκτιμά ότι οι παγκόσμιες κεφαλαιουχικές δαπάνες για την AI θα πλησιάσουν τα 900 δισ. δολάρια μόνο το 2026 και ενδέχεται να φθάσουν σωρευτικά τα 5,5 τρισ. δολάρια έως το 2030.

Μάλιστα, οι πέντε τεχνολογικοί κολοσσοί υποδομών —Amazon, Alphabet, Meta, Oracle και Microsoft— αναμένεται να δαπανήσουν φέτος όσα επένδυσαν συνολικά από τα τέλη του 2022 μέχρι σήμερα.

Το πρόβλημα έγκειται στη χρονική αναντιστοιχία: τα κεφάλαια εκταμιεύονται τώρα, ενώ τα έσοδα τοποθετούνται χρόνια αργότερα. Καθώς πιέζονται οι ελεύθερες ταμειακές ροές, η επανάσταση παύει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα κέρδη της Silicon Valley και στρέφεται στις αγορές χρέους. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι εκδόσεις ομολόγων από μεγάλους παρόχους υποδομών θα εκτιναχθούν στα 420 δισ. δολάρια το 2027, από 250 δισ. δολάρια το 2026.

Παράλληλα, ο Μάικλ Σεμπάλεστ της JPMorgan προειδοποιεί ότι μόλις το 15% των συνολικών υποχρεώσεων χρέους και μισθώσεων επτά μεγάλων εταιρειών AI αποτυπώνεται ευθέως στους ισολογισμούς τους, καθιστώντας αναγκαία την εξέταση των ευρύτερων συμβατικών δεσμεύσεων.

Την ώρα που οι τράπεζες γίνονται πιο επιλεκτικές, ανοίγει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε κολοσσούς με ισχυρή ρευστότητα, όπως η Microsoft, και σε νεότερες εταιρείες που δανείζονται με υψηλή μόχλευση για να αγοράσουν επεξεργαστές και να χτίσουν data centers.

Η δοκιμασία της Anthropic και η πίεση στα περιθώρια κέρδους

Η επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ για την εμπορική βιωσιμότητα του κλάδου. Παρότι η δημόσια προσφορά των 64 δισ. δολαρίων υπερκαλύφθηκε περίπου έξι φορές, τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά ως προς το κατά πόσο η εταιρεία πίσω από το Claude μπορεί να διατηρήσει το τεχνολογικό της προβάδισμα, να επεκταθεί πέρα από τον προγραμματισμό και να προστατεύσει τις τιμές της.

Όπως επισημαίνει ο Economist, οι αμερικανικές εταιρείες αντιμετωπίζουν ήδη έντονο ανταγωνισμό από κινεζικά μοντέλα που προσφέρουν υψηλές επιδόσεις με ελάχιστο κόστος. Αν η πρόσβαση στην AI εξελιχθεί σε μια φθηνή, μαζική υπηρεσία, τα περιθώρια κέρδους θα συμπιεστούν δραματικά, μεταφέροντας την πίεση σε ολόκληρη την αλυσίδα — από τους παρόχους cloud μέχρι τους κατασκευαστές μικροτσίπ.

Γιατί μια διόρθωση δεν προμηνύει νέο 2008

Παρά τους κινδύνους, οι αναλυτές διακρίνουν μια ουσιώδη διαφορά σε σχέση με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Ο Economist εκτιμά ότι ένα κραχ τύπου dot-com είναι πιθανό, αλλά μια συστημική κατάρρευση παραμένει λιγότερο πιθανή, καθώς μεγάλο μέρος των επενδύσεων στηρίζεται ακόμη στα ίδια κεφάλαια και την πραγματική κερδοφορία ισχυρών ομίλων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σημειώνει ότι οι αποτιμήσεις είναι μεν υψηλές, αλλά συνοδεύονται από άνοδο εταιρικών κερδών. Παρ’ όλα αυτά, προειδοποιεί πως μια απότομη διόρθωση θα μπορούσε να πλήξει την κατανάλωση, την ιδιωτική πίστη και τις διεθνείς ροές κεφαλαίων, οδηγώντας ενδεχομένως σε μια ήπια ύφεση ανάλογη εκείνης του 2001 — εκτός εάν συνδυαστεί με ένα ευρύτερο σοκ στα ομόλογα, στα δημόσια οικονομικά ή στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Mια χρηματιστηριακή κατάρρευση δε θα ανέκοπτε την τεχνολογική πρόοδο

Το βαθύτερο παράδοξο της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι μια χρηματιστηριακή κατάρρευση δεν θα ανέκοπτε την τεχνολογική πρόοδο. Όπως τα δίκτυα οπτικών ινών επιβίωσαν της κατάρρευσης των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και θεμελίωσαν το σύγχρονο διαδίκτυο, έτσι και τα data centers, οι επεξεργαστές και οι ενεργειακές υποδομές της AI θα παραμείνουν ενεργά.

Η μεγάλη αναδιανομή πλούτου ίσως να μη συντελεστεί υπέρ των σημερινών επενδυτών που πληρώνουν ακριβά την κατασκευή αυτών των υποδομών, αλλά υπέρ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών που θα τις αξιοποιήσουν αύριο με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Η Wall Street στοιχηματίζει ότι η AI θα αλλάξει τον κόσμο και πιθανότατα θα δικαιωθεί — το λάθος θα ήταν να θεωρήσει πως αυτή η αλλαγή εγγυάται αυτόματα την απόδοση κάθε δολαρίου που επενδύεται σήμερα.