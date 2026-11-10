Σε ναυάγιο κατέληξαν τα σχέδια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την επιβολή Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, δηλαδή τα τσιγάρα, τα πούρα, τον καπνό, τα ηλεκτρονικά και τα θερμαινόμενα τσιγάρα.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στους υπουργούς Οικονομικών των χωρών – μελών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα (9/11) δεν καρποφόρησαν, με δεδομένο ότι οι αλλαγές στην κοινοτική φορολογία που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη από το 2011, προϋποθέτουν ομοφωνία όλων των μελών.

Η Μάλτα μπλόκαρε το σχέδιο

Ωστόσο, ένα κράτος-μέλος, η Μάλτα, ανακοίνωσε τελικά ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει το κείμενο, οπότε το θέμα παραπέμφθηκε για νέα συζήτηση στο μέλλον.

«Λυπάμαι που το Συμβούλιο δεν κατάφερε να καταλήξει σε τελική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία του καπνού. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο μια ισορροπημένη πρόταση, η οποία θα προστατεύει τη δημόσια υγεία των πολιτών μας και θα ενισχύει την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της ενιαίας αγοράς. Ως Προεδρία, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εξεύρεση λύσης με το κράτος-μέλος που εξακολουθεί να διαφωνεί. Δεν θα ξανανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα ξεχάσουμε τους στόχους δημόσιας υγείας που όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών Σάιμον Χάρις και προεδρεύων στο ECOFIN.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το ναυάγιο, οι υπουργοί εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το κείμενο συμβιβασμού της Κομισιόν. Τα περισσότερα κράτη-μέλη φέρονται, μάλιστα, να υποστήριξαν σθεναρά τον συμβιβασμό που υπέβαλε η Προεδρία, τονίζοντας ιδίως τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει στην προστασία τόσο της δημόσιας υγείας όσο και της εσωτερικής αγοράς.