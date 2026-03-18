Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου εταιρικών κανόνων σε όλη την ΕΕ, με βασικό στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, παρουσίασε σήμερα η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρώπη διαθέτει το ταλέντο, τις ιδέες και τη φιλοδοξία για να εξελιχθεί στο καλύτερο περιβάλλον για καινοτομία», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν. Όπως σημείωσε, ωστόσο, η ίδρυση μιας εταιρείας ή η επέκταση δραστηριότητας σε άλλο κράτος-μέλος μπορεί ακόμη να απαιτεί εβδομάδες ή και μήνες. «Τα εσωτερικά εμπόδια μάς κοστίζουν περισσότερο από τις εξωτερικές προκλήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρηματίες στην Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωποι με 27 διαφορετικά νομικά καθεστώτα και πάνω από 60 εταιρικές μορφές.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε την πρόταση «EU Inc.» – το λεγόμενο «28ο καθεστώς» – που φιλοδοξεί να εισαγάγει ένα ενιαίο και απλοποιημένο σύνολο κανόνων για ολόκληρη την ενιαία αγορά των 450 εκατομμυρίων πολιτών. Όπως εξήγησε, το νέο σχήμα θα επιτρέπει την ίδρυση εταιρείας μέσα σε 48 ώρες, πλήρως ψηφιακά, με κόστος κάτω των 100 ευρώ και χωρίς απαίτηση ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η αρχή «once only», βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τα στοιχεία τους μία μόνο φορά στις δημόσιες αρχές, με τα δεδομένα να διακινούνται στη συνέχεια αυτόματα μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, από τα μητρώα έως τις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές.

Η φον ντερ Λάιεν στάθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας. Πρώτον, το ενιαίο και πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας, που αντικαθιστά τον σημερινό κατακερματισμό και διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο.

Δεύτερον, η έντονη ψηφιακή διάσταση της πρότασης. «Στον πυρήνα της, η EU Inc. είναι ψηφιακή», ανέφερε, εξηγώντας ότι όλες οι λειτουργίες – από την ίδρυση έως τις συνεδριάσεις και τη διαχείριση εγγράφων – θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, με τη βοήθεια ενός ευρωπαϊκού επιχειρηματικού πορτοφολιού.

Τρίτον, η ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι η Ευρώπη αποτελεί «ισχυρό κόμβο καινοτομίας», υπενθυμίζοντας ότι σχεδόν το 25% των παγκόσμιων επιστημονικών δημοσιεύσεων προέρχεται από την ΕΕ, ενώ οι νεοφυείς επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο υπερτερούν αριθμητικά σε σχέση με άλλες περιοχές. Στο πλαίσιο της πρότασης, οι μετοχικές επιλογές για εργαζομένους θα γίνουν απλούστερες σε διασυνοριακό επίπεδο, ενισχύοντας την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσελκύουν ταλέντα, ενώ προβλέπονται και δικλίδες προστασίας από ανεπιθύμητες εξαγορές.

Τέταρτον, η μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου. «Η αποτυχία δεν πρέπει να σηματοδοτεί το τέλος, αλλά να αποτελεί μέρος της διαδρομής», τόνισε, ανακοινώνοντας ταχύτερες διαδικασίες αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε να διευκολύνεται μια νέα αρχή.

Κλείνοντας, η φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι η πρόταση θα σέβεται πλήρως τα ισχύοντα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια. Όπως είπε, η EU Inc. φιλοδοξεί να είναι «πιο γρήγορη, πιο οικονομική και πλήρως ψηφιακή», προσθέτοντας ότι πρόκειται για την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας που θα περιλαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, την ενίσχυση της διασυνοριακής τηλεργασίας και την εναρμόνιση του ορισμού των καινοτόμων startups.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία για την πρόταση έως τα τέλη του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ