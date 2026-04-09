Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο μιας πιο συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών τιμών, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο που να αποτρέπει τα κράτη μέλη από το να επιβάλουν φόρους στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών, ενώ η Επιτροπή αξιολογεί το ενδεχόμενο κοινής δράσης σε επίπεδο ΕΕ.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από κοινή επιστολή της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, με την οποία ζητούν από τις Βρυξέλλες να διασφαλίσουν τη δίκαιη αναδιανομή των υπερκερδών που προκύπτουν από την ενεργειακή αναταραχή.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, επηρεάζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ στρέφεται σε φορολόγηση υπερκερδών. Ανάλογο μέτρο είχε εφαρμοστεί και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, όταν η ενεργειακή κρίση οδήγησε σε σημαντικές αυξήσεις τιμών.

EU countries push for windfall tax on energy companies Germany, Italy, Spain, Portugal, and Austria are calling for an EU-wide levy on energy firms’ excess profits. The idea is to redirect part of the gains amid rising prices due to the Iran conflict and show EU unity. pic.twitter.com/xVWnTjcc0k — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2026



Παράλληλα, η Επιτροπή ετοιμάζει νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη των κρατών μελών. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η μείωση της φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και αλλαγές στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (cap-and-trade), ώστε να αποφευχθούν ακραίες αυξήσεις στις τιμές άνθρακα. Ωστόσο, ο Ντομπρόβσκις απέρριψε την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής, η οποία θα επέτρεπε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, τονίζοντας ότι προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η ύπαρξη σοβαρής ύφεσης — κάτι που δεν ισχύει στην παρούσα φάση.

Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής των δημοσιονομικών κανόνων σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης. Η Επιτροπή αναμένεται να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της κατάστασης στις επόμενες οικονομικές προβλέψεις της τον Μάιο, με τον Ντομπρόβσκις να προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη της ΕΕ ενδέχεται να μειωθεί έως και κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες φέτος και το επόμενο έτος.

EU Ministers Call for Windfall Tax on Energy Firms as Iran War Drives Price Surge Rather than capping prices, finance leaders from Germany, Italy, Spain, Portugal and Austria want a bloc‑wide windfall profit tax on energy companies benefitting from soaring fuel costs tied to… pic.twitter.com/mWvDBOpoYH — Washington Eye (@washington_EY) April 4, 2026



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών βρίσκονται ήδη υπό πίεση, λόγω υψηλών ελλειμμάτων, αυξημένου χρέους, υψηλών επιτοκίων και της ανάγκης για ενίσχυση των αμυντικών δαπανών. Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε μείωση φόρων στην ενέργεια θα πρέπει να είναι προσωρινή, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο τα μελλοντικά δημοσιονομικά έσοδα.