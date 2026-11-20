Νέα δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αποκτούν οικογένειες που δεν έλαβαν voucher κατά την πρώτη πρόσκληση, μέσω της δεύτερης πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 15:00 το μεσημέρι, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 11 Δεκεμβρίου, ώστε τα voucher να αξιοποιηθούν από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2027.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Τάσος Μαυρίδης, διευκρίνισε ότι η νέα πρόσκληση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο μιας συνολικής χρηματοδότησης της τελευταίας διετίας που προσεγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και απευθύνεται σε οικογένειες που είτε δεν συμμετείχαν στην αρχική διαδικασία είτε δεν πληρούσαν τα προηγούμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και οι διευκρινίσεις για τις δομές

Όπως υπενθύμισε ο κ. Μαυρίδης, η αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διευρύνοντας πλέον τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων:

Voucher πλήρους αξίας: Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να φτάνει έως τις 29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά (έναντι 27.000 ευρώ προηγουμένως), στις 32.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά και στις 38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω.

Voucher μειωμένης αξίας: Προβλέπονται υψηλότερα εισοδηματικά όρια (ενδεικτικά 37.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά), με τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε πλήρες και μειωμένο voucher να συνδέεται με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και το ωράριο φιλοξενίας.

Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες: Για συγκεκριμένη κατηγορία voucher προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής χωρίς εισοδηματικό περιορισμό, ικανοποιώντας σχετικά αιτήματα συλλόγων και ομοσπονδιών.

Ηλικιακό όριο και εξαιρέσεις: Η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά την προσχολική αγωγή και παιδιά ηλικίας έως τεσσάρων ετών, ενώ δεν περιλαμβάνει τα ΚΔΑΠ ούτε τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Οι δικαιούχοι θα επιλέξουν δημοτική ή ιδιωτική δομή εγγεγραμμένη στο μητρώο της ΕΕΤΑΑ.

Το χρονοδιάγραμμα και οι οδηγίες για τις αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, με μεγάλο μέρος των δικαιολογητικών να αντλείται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας. Ήδη μέχρι νωρίς το πρωί είχαν κατατεθεί περίπου 3.000 έως 3.500 αιτήσεις, με τον κ. Μαυρίδη να καλεί τους γονείς να μη βιαστούν να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους και να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το προσωπικό της εταιρείας για τυχόν απορίες, ώστε να αποφευχθούν λάθη που οδηγούν σε αποκλεισμό: