Φωτογραφίες – Βίντεο «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και αυτό έχει έντονο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Οι τιμές λιανικής σε βενζίνη, πετρέλαιο και υγραέριο εκτοξεύτηκαν, προκαλώντας αναστάτωση και εκνευρισμό σε οδηγούς και καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης που ήταν στα 1,75 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ανέβηκε στο 1,79 ευρώ την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ενώ σήμερα βρίσκεται στο 1,83.

Αυξήθηκε και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης, καθώς από τα 1,56 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ανέβηκε στο 1,66 ευρώ την Παρασκευή 6 Μαρτίου και στο 1,77 σήμερα.

Παράλληλα, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ήταν στα 1,18 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου «φούσκωσε» στο 1,28 ευρώ την Παρασκευή 6 Μαρτίου και σήμερα βρίσκεται στο 1,37.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από τα πρατήρια καυσίμων σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου:

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στις τιμές του diesel είναι μεγαλύτερες από εκείνες της αμόλυβδης βενζίνης, καθώς έχει μεγαλύτερη ζήτηση.

Αναλυτικά οι σημερινές τιμές σε βενζίνη, πετρέλαιο και υγραέριο από το υπουργείο Ανάπτυξης:

Οι τιμές καυσίμων από τις 23 ως τις 27 Φεβρουαρίου:

Τι αλλάζει για τον καταναλωτή;

Ένας καταναλωτής που γεμίζει το ρεζερβουάρ του με 80 λίτρα, την Παρασκευή 27 Φλεβάρη αν πρόλαβε να το γεμίσει, έπρεπε να δώσει 140 ευρώ. Την περασμένη Παρασκευή για να γεμίσει και πάλι το ρεζερβουάρ πλήρωσε 143,2 ευρώ. Δηλαδή μέσα σε μόλις μία εβδομάδα χρειάζεται να δίνει 3,2 ευρώ περισσότερα σε κάθε γέμισμα.

Κάτι παρόμοιο ισχύει και για το πετρέλαιο, καθώς την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου θα έπρεπε να δώσει ο οδηγός του οχήματος 124,8 ευρώ, ενώ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για το ίδιο γέμισμα του ρεζερβουάρ πλήρωσε 132,8 ευρώ.

Συνεπώς, μέσα σε μία εβδομάδα θα πρέπει ο μέσος καταναλωτής να δίνει 8 ευρώ περισσότερα για να γεμίζει το όχημα του.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οι ακριβότερες περιοχές στην αμόλυβδη

Μήλος: 2,35 €/λτ

Κύθνος: 2,24 €/λτ

Άγιος Νικόλαος: 2,19 €/λτ

Σαντορίνη & Σίφνος: 2,18 €/λτ

Πάρος: 2,17 €/λτ

Αμοργός: 2,10 €/λτ

Μύκονος: 2,09 €/λτ

Άνδρος: 2,07 €/λτ

Μια «ανάσα» από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική

Παιανία: 1,975 €/λτ

Καλλιθέα: 1,927 €/λτ

Βοτανικός: 1,919 €/λτ

Άγιος Στέφανος: 1,90 €/λτ

Υμηττός: 1,899 €/λτ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά

Παραγγελία 1.000 λίτρων

27/2 → 1.179 €

5/3 → 1.283 €

Αύξηση: +104 €

«Καίει» το πετρέλαιο θέρμανσης σε παγωμένες περιοχές

Γιάννενα: 1,48 €/λτ

Καστοριά: 1,47 €/λτ

Νευροκόπι Δράμας: 1,46 €/λτ

Ζαγόρι: 1,46 €/λτ

Φλώρινα: 1,41 €/λτ

Τραμπ: «Πολύ μικρό τίμημα» η άνοδος των τιμών του πετρελαίου

Η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις αγορές είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, λίγη ώρα αφού το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο.

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος, με όλη τη φράση πληκτρολογημένη με κεφαλαία γράμματα, την ένατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνοντας πως οι τιμές του μαύρου χρυσού θα «πέσουν πολύ γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν».

H ανάρτησή του:

Οι G7 θα συζητήσουν για τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων της πετρελαίου

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των 7 (G7) αναμένεται να συζητήσουν τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στη διάρκεια διαδικτυακής διάσκεψής τους, δήλωσε σήμερα πηγή από την κυβέρνηση της Γαλλίας.

«Η προσφυγή στα στρατηγικά αποθέματα είναι μια επιλογή που εξετάζεται», επεσήμανε η πηγή αυτή στο AFP, την ώρα που οι υπουργοί Οικονομικών της G7 (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία) θα συνεδριάσουν σήμερα στις 14:30 ώρα Ελλάδας υπό την προεδρία της Γαλλίας για να συζητήσουν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του οποίου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι τιμές του πετρελαίου την τελευταία εβδομάδα.

Οι Financial Times είχαν αναφέρει ότι οι υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν τη συντονισμένη προσφυγή στα στρατηγικά τους αποθέματα πετρελαίου, ενώ σημείωσαν ότι στις συζητήσεις αυτές θα πάρει μέρος και εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Οι πληροφορίες αυτές συνέβαλαν στον μετριασμό της αύξησης των τιμών του αργού πετρελαίου στο τέλος των συναλλαγών στην Ασία σήμερα. Η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άλμα άνω του 25% — στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2002–, με τις τιμές να βρίσκονται μια ανάσα από τα 120 δολάρια το βαρέλι.