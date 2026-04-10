Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις πιο ισχυρές οικονομίες της ευρωζώνης, σύμφωνα με την εκτίμηση της γενικής διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα

Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας που κατάφερε να μετατρέψει μια βαθιά κρίση χρέους σε πορεία ανάκαμψης και σταθεροποίησης. Η Γκεοργκίεβα στάθηκε ιδιαίτερα στη διαδρομή της τελευταίας δεκαετίας, υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος δεν ήταν τυχαία αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και συνεχών μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με την ίδια, η ελληνική περίπτωση δείχνει στην πράξη ότι η επιμονή σε δύσκολες αλλά αναγκαίες αλλαγές, σε συνδυασμό με πολιτική συνέπεια, μπορεί να οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα και ενίσχυση της οικονομικής εικόνας μιας χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάδειξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, σημειώνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας και επιβεβαιώνει την επιστροφή της στον σκληρό πυρήνα λήψης οικονομικών αποφάσεων στην Ευρώπη.

Στο ίδιο πλαίσιο, η επικεφαλής του ΔΝΤ συνέδεσε την ελληνική εμπειρία με εκείνη άλλων χωρών που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης της ευρωζώνης, όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Όπως σημείωσε, πρόκειται για οικονομίες που πέρασαν από έντονες πιέσεις αλλά σήμερα καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις, ως αποτέλεσμα επίπονων μεταρρυθμίσεων και κοινωνικής προσαρμογής.

«Οι δύσκολες αποφάσεις, όταν συνοδεύονται από πολιτική βούληση και κοινωνική συμμετοχή, αποδίδουν», ήταν το μήνυμα που μετέφερε, περιγράφοντας τη λογική των προγραμμάτων προσαρμογής που εφαρμόστηκαν στις χώρες αυτές.

Κλείνοντας, η Γκεοργκίεβα τόνισε ότι η σημερινή εικόνα της Ελλάδας δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική οικονομική βελτίωση, αλλά ένδειξη βαθύτερης θεσμικής και πολιτικής σταθεροποίησης, η οποία την κατατάσσει πλέον σε διαφορετική κατηγορία σε σχέση με το παρελθόν.