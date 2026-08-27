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Το μεγαλύτερο εθνικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου (Social Climate Fund) ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα.
Το Ελληνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο 2026-2032 θα κινητοποιήσει συνολικά 4,77 δισεκατομμύρια ευρώ, στοχεύοντας στην άμβλυνση των επιπτώσεων από την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS2) στα κτήρια και τις οδικές μεταφορές.
Με τη στήριξη 460.000 ευάλωτων νοικοκυριών και 28.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, το σχέδιο προβλέπει ενεργειακές ανακαινίσεις, κοινωνική κατοικία, ενίσχυση των ΜΜΜ και προγράμματα ηλεκτροκίνησης.
Η χρηματοδοτική αρχιτεκτονική του σχεδίου
Το συνολικό πακέτο χρηματοδότησης ανέρχεται στα 4,77 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2032 και κατανέμεται ως εξής:
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Ευρωπαϊκοί Πόροι (ΕΕ): 3,57 δισ. ευρώ (καλύπτουν το 75% του προϋπολογισμού).
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Εθνική Συμμετοχή: 1,2 δισ. ευρώ (καλύπτουν το υπόλοιπο 25%).
Τα κεφάλαια αυτά σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που θα επιφέρει στους πολίτες η έναρξη του νέου Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS2) για τα κτήρια και τις οδικές μεταφορές.
Ποιοι και πώς ωφελούνται: Αναλυτικά τα μέτρα
1. Νοικοκυριά και ενεργειακή αναβάθμιση
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Στήριξη συνολικά 460.000 ευάλωτων νοικοκυριών για τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα.
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Υλοποίηση έως και 62.000 ενεργειακών ανακαινίσεων κατοικιών.
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Εγκατάσταση 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού.
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Προσωρινό επίδομα θέρμανσης για έως και 800.000 ευάλωτα νοικοκυριά ετησίως μετά την εφαρμογή του ETS2.
2. Στεγαστική πολιτική και φοιτητική μέριμνα
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Δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών, συνδέοντας για πρώτη φορά την κλιματική με τη στεγαστική πολιτική.
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Διάθεση 226 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση δημόσιων φοιτητικών εστιών, προς όφελος 5.930 ευάλωτων φοιτητών.
3. Μεταφορές, ΜΜΜ και προσβασιμότητα
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Ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών για 300.000 ευάλωτους χρήστες, με την προμήθεια πάνω από 200 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και 22 πρόσθετων συρμών για το Μετρό της Αθήνας.
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Πρόγραμμα κοινωνικής μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων (social leasing) με προσιτό μηνιαίο κόστος για 15.000 νοικοκυριά.
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Δημιουργία υπηρεσιών μετακίνησης κατόπιν ζήτησης σε απομακρυσμένες περιοχές και ανάπτυξη υποδομών φόρτισης.
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Επένδυση σε 12.000+ συσκευές μετακίνησης (ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια/σκούτερ), νέα υπηρεσία σχολικής μεταφοράς ΑμεΑ και παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε 33 σιδηροδρομικούς σταθμούς και 85 σταθμούς Μετρό.
4. Στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων
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Κονδύλιο ύψους 820 εκατομμυρίων ευρώ κατευθύνεται σε 28.000 ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις, με στοχευμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτήριά τους και επιδοτήσεις για τη μείωση του μεταφορικού τους κόστους.
Τα επόμενα βήματα
Η Ελλάδα θα είναι σε θέση να υποβάλει το πρώτο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αμέσως μόλις ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος και επιτευχθούν τα πρώτα συμφωνημένα ορόσημα και στόχοι.