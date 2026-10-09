Την ανάγκη για άμεση, συντονισμένη και αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση απέναντι στην κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση και τις πιέσεις που εκδηλώνονται στις αγορές κρατικών ομολόγων υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε ως κύρια προτεραιότητα την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ζητώντας παράλληλα δημοσιονομική υπευθυνότητα και στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Η διάγνωση των προκλήσεων στην Ευρωζώνη

Μετά το πέρας των εργασιών του Eurogroup στο Λουξεμβούργο, ο Πρόεδρος του οργάνου, Κυριάκος Πιερρακάκης, προέβη σε μια συνολική αποτίμηση της οικονομικής κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Όπως τόνισε στις δηλώσεις του, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολυεπίπεδο κύμα προκλήσεων, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η οποία επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ειδική αναφορά έκανε στις πιέσεις που παρατηρούνται στις αγορές κρατικών ομολόγων, εξέλιξη που απαιτεί εγρήγορση από τους χάρτες χάραξης πολιτικής.

Προστασία των πολιτών χωρίς υπονόμευση της ανθεκτικότητας

Ο κ.Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι η κύρια μέριμνα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων παραμένει η ασπίδα προστασίας προς την κοινωνία και την παραγωγική βάση:

«Η ευθύνη μας είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις αυξανόμενες δαπές ενέργειας, χωρίς να στέλνουμε λάθος σήματα στις χρηματικές αγορές.Δεν μπορούμε να αντέξουμε ούτε την αδιάφορα, ούτε την υπερ-αντίδραση. Χρειαζόμαστε συνέπεια και συντονισμό».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Eurogroup, απαιτείται μια λεπτή ισορροπία, όπου τα μέτρα στήριξης θα είναι στοχευμένα, προκειμένου να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα και η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.

Ισορροπημένη προσέγγιση και κοινή ευρωπαϊκή στάση

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ζήτησε από τους Υπουργούς Οικονομικών μια ισορροπημένη προσέγγιση, μακριά από φαινόμενα εφησυχασμού αλλά και χωρίς υπερβολικές ή σπασμωδικές αντιδράσεις.

Υπογράμμισε τη σημασία της συνέπειας στις αποφάσεις και του στενού συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, κλείνοντας με ένα ηχηρό μήνυμα για το μέλλον της Ένωσης:

«Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να διαμορφώσει το δικό της μέλλον. Πρέπει, επίσης, να έχει την αποφασιστικότητα να αξιοποιήσει αυτή τη δύναμη».

Σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει:

«Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις. Κρίση ενέργειας επιβάλλει πίεση σε οικογένειες και επιχειρήσεις, μαζί με τις αυξανόμενες εντάσεις στις κυρίαρχες αγορές ομοσπονδιακών ορκοινομητικών.Χθες, στην συνάντηση Eurogroup στο Λουξemburg, εστιάσαμε στο πώς να αντιδράσουμε σε αυτές τις πίεσεις, ενώ διατηρούμε την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.Η ευθύνη μας είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις αυξανόμενες δαπές ενέργειας, χωρίς να στέλνουμε λάθος σήματα στις χρηματικές αγορές.Δεν μπορούμε να αντέξουμε ούτε την αδιάφορα, ούτε την υπερ-αντίδραση. Χρειαζόμαστε συνέπεια και συντονισμό.Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να διαμορφώνει το δικό της μέλλον. Πρέπει επίσης να έχουμε την αποφασιστικότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την δύναμη».