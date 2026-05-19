Νέο γύρο αντιπαράθεσης ανοίγει η ΕΚΠΟΙΖΩ με την Εθνική Τράπεζα, καταγγέλλοντας ότι η «νέα» ηλεκτρονική ενημέρωση της τράπεζας προς τους πελάτες της είναι ελλιπής, ασαφής και παραπλανητική.

Η Ένωση Καταναλωτών αποκαλύπτει ότι η τράπεζα προσπαθεί να επιβάλει εκ νέου τη χρέωση των 0,80 ευρώ μέσω της τακτικής της «σιωπηρής αποδοχής», καλώντας τους πολίτες να εναντιωθούν αν δεν επιθυμούν το πακέτο, αντί να ζητά τη ρητή συγκατάθεσή τους, όπως επιβάλλει ο νόμος για σημαντικές αλλαγές.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, η τράπεζα απέστειλε μια νέα, «προχειρογραμμένη» ηλεκτρονική επιστολή, με την οποία ενημερώνει μεν για την παύση της μηνιαίας χρέωσης των 0,80 ευρώ από τις 14 Μαΐου 2026, ωστόσο μεθοδεύει την αυτόματη επαναφορά της σε δύο μήνες, εκτός αν ο πελάτης αντιδράσει ρητά. Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραμμίζει ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις, καταναλωτές καταγγέλλουν πως η χρέωση συνεχίζεται κανονικά.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, επισημαίνει ότι η Εθνική Τράπεζα:

Αποκρύπτει ότι η μεταφορά στον «Λογαριασμό Προνομίων» κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο.

Αποσιωπά ότι υπηρεσίες όπως το IRIS (έως 1.000 ευρώ) και τα αντίγραφα κίνησης είναι ούτως ή άλλως δωρεάν βάσει της απόφασης 128/2026.

Δεν διευκρινίζει σε ποιους ακριβώς λογαριασμούς επιβάλλεται η χρέωση, προκαλώντας σύγχυση.

Η Ένωση ζητά από την τράπεζα να ξεκαθαρίσει αν θα επιστρέψει τα χρήματα που έχει ήδη εισπράξει παράνομα και προτρέπει τους πελάτες να στείλουν άμεσα τη φόρμα καταγγελίας της ΕΚΠΟΙΖΩ, απαιτώντας τη διατήρηση των απλών λογαριασμών ταμιευτηρίου.