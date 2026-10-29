Σε στάση αναμονής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία διατήρησε αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκιά της, μετά τις αυξήσεις του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

Με βάση τη σημερινή απόφαση, το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων παραμένει καθηλωμένο στο 2,50%, ενώ το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης διατηρούνται στο 2,65% και 2,90% αντίστοιχα.

We kept our key interest rates at their current levels. Read today’s monetary policy decisions https://t.co/EUVjWyn6rU https://t.co/uliu9SrBsw — European Central Bank (@ecb) October 29, 2026

Ενεργειακό άλμα στον πληθωρισμό και περιθώριο αναμονής

Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα εν μέσω ενός απαιτητικού σκηνικού για την οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία δοκιμάζεται από την εκ νέου άνοδο των τιμών λόγω ενεργειακών αναταράξεων, αλλά και από την αξιοσημείωτη επιβάρυνση των αποδόσεων στις αγορές ομολόγων.

Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, αγγίζοντας σχεδόν το διπλάσιο του επίσημου στόχου της Φρανκφούρτης, καθώς τα ακριβότερα τιμολόγια πετρελαίου και φυσικού αερίου συμπιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρά ταύτα, οι κεντρικοί τραπεζίτες εκτιμούν ότι υπάρχουν χρονικά περιθώρια παρατήρησης, καθώς δεν καταγράφονται προς το παρόν ισχυρές δευτερογενείς επιπτώσεις που να μετακυλίουν το ενεργειακό κόστος στους μισθούς ή στις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Το «αγκάθι» των γαλλικών αποδόσεων

Ιδιαίτερος προβληματισμός επικρατεί για τη Γαλλία. Η συνδυασμένη πίεση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του ρευστού πολιτικού τοπίου έχει πυροδοτήσει ράλι στις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών τίτλων. Η άνοδος αυτή διογκώνει το συνολικό κόστος χρηματοδότησης, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενο φρένο στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Το κρίσιμο ραντεβού του Δεκεμβρίου και η διαδοχή

Τα βλέμματα των επενδυτών στρέφονται πλέον στη σύνοδο του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg, η πλειονότητα των οικονομολόγων προεξοφλεί ακόμη μία προσαρμογή της τάξης των 25 μονάδων βάσης, κίνηση που θα διαμορφώσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%.

Παράλληλα, το κλίμα επηρεάζεται από την πρόωρη ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι προτίθεται να παραδώσει τα ηνία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, πριν από την τυπική ολοκλήρωση της θητείας της. Το αναλυτικό σκεπτικό πίσω από τη σημερινή απόφαση των επιτοκίων αναμένεται να παρουσιαστεί από την ίδια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Οι τιμές της ενέργειας συνέχισαν να αυξάνονται, θέτοντας ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού και καθοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές της ανάπτυξης. Ενώ οι επιδράσεις της ενεργειακής διαταραχής συνεχίζουν να εκδηλώνονται σε όλο τους το φάσμα, ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει παραμείνει μέχρι τώρα σε γενικές γραμμές σταθερός και οι μισθοί δεν δείχνουν ουσιώδη αντίδραση σε αυτήν τη φάση. Η αυξημένη ένταση και διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής, καθώς και οι επιπτώσεις των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων, είναι πιθανόν να ωθήσουν προς τα πάνω τον πληθωρισμό και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν γίνει πιο περιοριστικές μετά από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλιξη που είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αυξημένη αβεβαιότητα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,50%, 2,65% και 2,90% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών».