Αμετάβλητα στο 2,5% αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια καταθέσεων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η ΕΚΤ θα επιλέξει να τηρήσει στάση αναμονής, μεταθέτοντας τις όποιες αποφάσεις για νέες αυξήσεις στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση στις 17 Δεκεμβρίου.

Οι προσδοκίες της αγοράς για άμεσες παρεμβάσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά. Όπως επισημαίνει σε εβδομαδιαίο δελτίο της η ελβετική τράπεζα UBS, δεν υφίσταται επί του παρόντος κανένας ουσιαστικός λόγος που να υπαγορεύει την επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των επιτοκίων. Η πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ μέχρι στιγμής –με τις σταδιακές αυξήσεις που σημειώθηκαν τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο– βασίζεται στις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις των υπηρεσιών της και αναμένεται να διατηρηθεί η ίδια πορεία.

Η ατζέντα Λαγκάρντ και ο «οδικός χάρτης» του Δεκεμβρίου

Το ενδιαφέρον, συνεπώς, μετατοπίζεται στη συνέντευξη Τύπου της επικεφαλής της ΕΚΤ. Σύμφωνα με τη UBS, η συζήτηση αναμένεται να εστιαστεί σε ζητήματα όπως:

Οι τρέχουσες εξελίξεις στη Γαλλία.

Τα δυνητικά έκτακτα εργαλεία της Κεντρικής Τράπεζας, όπως το TPI (Transmission Protection Instrument) ή η πιθανή αναστολή της ποσοτικής σύσφιξης (QT).

Ενδεχόμενα ερωτήματα γύρω από τα σχέδια για αύξηση των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών.

Οι εξελίξεις σχετικά με τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ.

Τι φέρνει το 2027 και πότε αναμένονται μειώσεις

Παρά το «φρένο» στη σημερινή συνεδρίαση, η τροχιά παραμένει ανοδική. Ο ελβετικός οίκος προβλέπει πως η επόμενη κίνηση θα γίνει τελικά τον Δεκέμβριο με μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης (μ.β.), διαμορφώνοντας το επιτόκιο στο 2,75%. Η αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης προς τα πάνω, οδηγεί τη UBS στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει και νέα αύξηση κατά 25 μ.β. τον Μάρτιο του 2027, οπότε το επιτόκιο θα αγγίξει το 3,0%.

Σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, η αποκλιμάκωση και η σταδιακή αντίστροφη πορεία των επιτοκίων αναμένεται να ξεκινήσει αρκετά αργότερα, από το πρώτο τρίμηνο του 2028, με στόχο το επιτόκιο καταθέσεων να έχει επανέλθει στο 2,25% έως το τρίτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς.