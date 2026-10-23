Άμεση ήταν η αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης μπροστά στον κίνδυνο αναταράξεων στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ προχώρησε στην έγκριση μιας έκτακτης παρέμβασης, αποδεσμεύοντας έως και 400.000 βαρέλια αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα της χώρας, με στόχο να καλύψει τις πιεστικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την απρόσμενη διακοπή εφοδιασμού στο διυλιστήριο της Phillips 66 στο Λέικ Τσαρλς της Λουιζιάνα.

Άμεση στήριξη για την προστασία της εγχώριας παραγωγής

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να αποφευχθούν ελλείψεις στην τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής. Το διυλιστήριο του Λέικ Τσαρλς αποτελεί κομβικό κρίκο στις υποδομές επεξεργασίας πετρελαίου των ΗΠΑ, και η διοχέτευση των στρατηγικών αποθεμάτων προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα στην παραγωγή καυσίμων μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ομαλότητας.