Την εκτίμηση ψήφου των πολιτών, σύμφωνα με τον μέσο όρο των οκτώ δημοσκοπήσεων του Δεκεμβρίου 2025, παρουσιάζει πολιτικός αναλυτής και στατιστικολόγος Νίκος Καρδούλας.

Σύμφωνα με αυτήν, εάν γίνονταν σήμερα εκλογές, θα έμπαιναν στη Βουλή 8 κόμματα.

Δείτε τι αναφέρει σχετικά, στην τοποθέτηση – ανάλυση που κάνει:

«Ο τελευταίος μήνας της χρονιάς που έφυγε, δηλαδή ο Δεκέμβριος του 2025, ήταν ο χειρότερος δημοσκοπικά μήνας της ΝΔ από το 2016 μέχρι σήμερα, ενώ στο τέλος του μήνα κατέρρευσε ο μύθος των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η αναγωγή των αναποφάσιστων δεν έγινε αναλογικά, αλλά σύμφωνα με το δικό μου δοκιμασμένο με επιτυχία 95% σε εκλογές ξένων χωρών, μαθηματικό μοντέλο.

Εισαγωγή

Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων «Poll of Polls» θεωρείται διεθνώς μια απολύτως παραδεκτή μέθοδος, αφού κυριαρχούν οι μέσες και όχι οι ακραίες εκτιμήσεις και είναι από τα πλέον αξιόπιστα δημοσκοπικά εργαλεία, διότι συνεκτιμά τις προβλέψεις περισσότερων δημοσκοπικών εταιρειών, στο ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα και επιτρέπει έτσι την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι οκτώ δημοσκοπήσεις του Δεκεμβρίου 2025, των εταιρειών Alco, Gpo, Interview, Opinion Poll, Metron Analysis, Mrb, Pulse και Real Polls.

Εκτίμηση ψήφου

Αρχικά έγινε αναλογική αναγωγή των λευκών, άκυρων και αποχής και υπολογίσθηκαν τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου για κάθε δημοσκόπηση και στη συνέχεια υπολογίσθηκε ο μέσος όρος πρόθεσης ψήφου.

Στη συνέχεια έγινε η εκτίμηση ψήφου, χρησιμοποιώντας το μέσο όρο της πρόθεσης ψήφου και κατανομή των αναποφάσιστων σύμφωνα με το μαθηματικό μου μοντέλο.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα εκτίμησης ψήφου και οι αντίστοιχες έδρες των κομμάτων αν είχαμε σήμερα εκλογές:

Ανάλυση – Συμπεράσματα

Σε σχέση με την εκτίμηση ψήφου από το μέσο όρο των 11 δημοσκοπήσεων του Νοεμβρίου 2025, όπου η αναγωγή των αναποφάσιστων έγινε με το ίδιο μαθηματικό μοντέλο:

Η Νέα Δημοκρατία: Έχει απώλειες 3,3%, που σημαίνει ότι έχασε το 12% των ψηφοφόρων της σε σχέση με το Νοέμβριο. Για πρώτη φορά σε μέσο όρο δημοσκοπήσεων μηνός, η ΝΔ παρουσιάζει ποσοστό κάτω του 25%, που σημαίνει ότι θα έχανε το μπόνους των 20 εδρών, αν είχαμε σήμερα εκλογές. Ο περασμένος Δεκέμβριος ήταν ο χειρότερος δημοσκοπικός μήνας της ΝΔ από το 2016 μέχρι σήμερα. Στις αιτίες της πτώσης των ποσοστών της ΝΔ το Δεκέμβριο, που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ανάλυση και ήταν οι κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η παρατεταμένη ακρίβεια, έρχεται να προστεθεί αυτόν το μήνα και η απώλεια ψήφων λόγω των ζημιών που υπέστησαν, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων, άλλοι κλάδοι της οικονομίας μας, όπως ο χειμερινός τουρισμός και το εμπόριο. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις σκανδάλων, τόσο για τρεις γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές, όσο και για 3.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες, εκτιμάται ότι στις δημοσκοπήσεις του Ιανουαρίου 2026, τα ποσοστά της ΝΔ θα αυξηθούν.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο και δεν επωφελείται από την πτώση της ΝΔ.

Η Ελληνική Λύση παρουσιάζει κέρδη 0,2%, που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι της αυξήθηκαν κατά 2%.

Η Πλεύση Ελευθερίας παρουσιάζει κέρδη 0,7%, που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι της αυξήθηκαν κατά 8%.

Το ΚΚΕ παρουσιάζει κέρδη 0,3%, που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι του αυξήθηκαν κατά 3%.

Η Φωνή Λογικής παρουσιάζει κέρδη 2,9%, που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι της αυξήθηκαν κατά 75%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απώλειες 1,5%, που σημαίνει ότι έχασε το 23% των ψηφοφόρων του.

Το ΜΕΡΑ25 παρουσιάζει κέρδη 0,6%, που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι του αυξήθηκαν κατά 19%.

Η Νίκη παρουσιάζει κέρδη 0,5%, που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι της αυξήθηκαν κατά 24%.

Το Κίνημα Δημοκρατίας παρουσιάζει κέρδη 0,2%, που σημαίνει οι ψηφοφόροι του αυξήθηκαν 10%.

Η Νέα Αριστερά παρουσιάζει κέρδη 0,8%, που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι της αυξήθηκαν κατά 48%.

Οι Σπαρτιάτες παρουσιάζουν κέρδη 0,4%, που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι τους αυξήθηκαν κατά 54%.

Μετακινήσεις ψηφοφόρων σε σχέση με το Νοέμβριο 2025:

Το 80% των ψηφοφόρων που έφυγαν από τη ΝΔ πήγαν στη Φωνή Λογικής, το 15% στη Νίκη και το 5% στην Ελληνική Λύση.

Το 31% των ψηφοφόρων που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στη Νέα Αριστερά, το 26% στην Πλεύση Ελευθερίας, το 23% στο ΜΕΡΑ25, το 11% στο ΚΚΕ και το 9% στο Κίνημα Δημοκρατίας.

Εάν είχαμε σήμερα εκλογές:

Θα εισέρχονταν στη Βουλή 8 κόμματα και για το σχηματισμό κυβέρνησης θα ήταν απαραίτητη η συνεργασία τριών και περισσότερων κομμάτων.

Τα κεντροδεξιά και δεξιά κόμματα θα συγκέντρωναν συνολικά 150 έδρες και τα κεντροαριστερά και αριστερά συνολικά 150 έδρες.

Τέλος, μερικά συμπεράσματα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων, που ήταν το φλέγον θέμα του προηγούμενου μήνα:

Ενώ έχουν ικανοποιηθεί 16 και έχουν δρομολογηθεί 4 προς λύση, δηλαδή 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών και τα υπόλοιπα επτά δεν μπορούν να γίνουν δεκτά, είτε γιατί προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε γιατί είναι δημοσιονομικά ανέφικτο, δεν προσέρχονται σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Επιμένουν ενώ το ξέρουν, σε ανέφικτα αιτήματα, όπως της επιβολής κατώτερης τιμής (πλαφόν) στα αγροτικά προϊόντα, ενώ το ξέρουν ότι αυτό απαγορεύεται από την ΕΕ.

Επιμένουν να επανέλθει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην προηγούμενη κατάσταση, ενώ έχει ήδη ψηφισθεί η μεταβίβασή του στην ΑΑΔΕ, με την οποία μεταβίβαση αποκαλύφθηκαν ήδη τρία σκάνδαλα γνωστών αγροτοσυνδικαλιστών και άλλες 3.000 περιπτώσεις ιδιοκτητών αγροτικών εκτάσεων και των ενοικιαστών αυτών, που εισήγαγαν και διέγραφαν μαζικά αγροτεμάχια στην περιουσιακή τους κατάσταση, για να εισπράττουν τις επιδοτήσεις.

Στην έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων και στις 3 Δεκεμβρίου 2025, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής που ήδη ελέγχεται για σκάνδαλο δήλωνε ότι: «Θα κάτσουμε στα μπλόκα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση».

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών αναδεικνύονταν με υπερβολή και παραπληροφόρηση από κάποια κανάλια τηλεόρασης και άλλα ΜΜΕ, η οποία παραπληροφόρηση συνεχίζεται και σήμερα.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του Δεκεμβρίου το 70% των Ελλήνων στήριζε τα αιτήματα των αγροτών και το 60% συμφωνούσε με το κλείσιμο των δρόμων, αλλά όπως προκύπτει από σχετικά ρεπορτάζ, αν τους ρωτούσαν και γιατί στήριζαν τους αγρότες, δεν θα απαντούσαν ή δεν θα ήξεραν να απαντήσουν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο κύριος λόγος των αγροτικών κινητοποιήσεων ήταν να επανέλθει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην προηγούμενη κατάσταση, ώστε να μην γίνει έλεγχος από την ΑΑΔΕ, κινητοποιήσεις οι οποίες σε ένα βαθμό ήταν υποκινούμενες και από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τις ζημιές που υπέστησαν εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων άλλοι κλάδοι της οικονομίας μας, όπως ο χειμερινός τουρισμός και το εμπόριο, ποιος θα τις πληρώσει, οι αγρότες;

Εκτιμάται ότι στις δημοσκοπήσεις του Ιανουαρίου, σε περίπτωση των ίδιων ερωτήσεων για τους αγρότες, τα μεγάλα ποσοστά του προηγούμενου μήνα θα καταρρεύσουν».

Δείτε την ανάρτησή του:

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας