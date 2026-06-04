Με τον πιο επίσημο τρόπο η Κομισιόν ζητά από τα νοικοκυριά, μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, λόγω της πίεσης που ασκούν τα Data Centers της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ η υψηλή ζήτηση αναμένεται να εκτινάξει το κόστος στους λογαριασμούς από 20% ως 40%.

Χθες, σε έγγραφό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής.

Ως βασικές αιτίες για την έντονη πίεση που δέχονται τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτροδότησης αναφέρονται η ραγδαία ανάπτυξη των Data Centers, δευτερευόντως η επιταχυνόμενη ηλεκτροκίνηση, καθώς και η γενικότερη αύξηση της ζήτησης για ψηφιακές υποδομές.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα «Πακέτο Ενεργειακής Αποδοτικότητας για τα Data Centers», στο οποίο αναφέρεται και το… «άβολο» μήνυμα προς τους καταναλωτές.

Με απλά λόγια, η Ευρώπη κάνει αγώνα δρόμου για να δημιουργήσει υποδομές AI ώστε να μην μείνει πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα, όμως η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία αυτών των υποδομών ανταγωνίζεται ευθέως τις ανάγκες των νοικοκυριών.

Τα Data Centers στην Ελλάδα

Από τις επιπτώσεις δεν θα γλιτώσει ούτε η Ελλάδα, καθώς ήδη καταγράφεται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη Data Centers στη χώρα μας, το οποίο ξεπερνά το 1 GW, είκοσι φορές παραπάνω από τη σημερινή εγκατεστημένη ισχύ σε λειτουργία, με περισσότερα από 35 αιτήματα σύνδεσης στο σύστημα ηλεκτροδότησης, εκ των οποίων περίπου το 35% έχει ήδη λάβει όρους σύνδεσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων αφορά την Αττική, ενώ επενδυτικό ενδιαφέρον εντοπίζεται επίσης στη Θεσσαλονίκη, τη Δυτική Μακεδονία, τη Βοιωτία, την Κόρινθο, τη Μεγαλόπολη και την Κρήτη.

Το κόστος των δικτύων: ΗΠΑ εναντίον Ευρώπης

Το Politico σε δημοσίευμά του αναφέρει ότι οι προκλήσεις για την αναβάθμιση των υποδομών είναι τεράστιες σε παγκόσμιο επίπεδο, με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει επιπλέον δυσκολίες.

Στις ΗΠΑ, οι αμερικανικές εταιρείες κοινής ωφέλειας σχεδιάζουν να δαπανήσουν 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, για την αναβάθμιση του δικτύου, με σκοπό να ανταποκριθούν στη ζήτηση ρεύματος που οδηγείται από την AI.

Από την άλλη, η Ευρώπη αντιμετωπίζει την ίδια ανάγκη για Data Centers, αλλά με ακόμη πιο περιορισμένη χωρητικότητα δικτύου και υψηλότερες βασικές τιμές ενέργειας. Ως εκ τούτου, οι τοπικοί λογαριασμοί ρεύματος ενδέχεται να σημειώσουν άνοδο 20% έως 40%.

Η περίπτωση της Ιρλανδίας

Η Ιρλανδία προσφέρει την πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει όταν η ανάπτυξη των data centers ξεπερνά τις επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Τα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν πλέον περισσότερο από το ένα πέμπτο του συνολικού ηλεκτρικού ρεύματος της Ιρλανδίας (22%). Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας από data centers ανά κάτοικο στον κόσμο.

Το πρόβλημα είναι πλέον τόσο σοβαρό που το Δουβλίνο απέρριψε πρόσφατα την αίτηση της Google για την κατασκευή ενός νέου data center, επικαλούμενο την ανεπαρκή χωρητικότητα του δικτύου και την έλλειψη σημαντικής παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του.

Επιπτώσεις στους λογαριασμούς και η αντίδραση της Κομισιόν

Ο αντίκτυπος στους λογαριασμούς των νοικοκυριών είναι ήδη μετρήσιμος. Έρευνες δείχνουν ότι η ραγδαία ανάπτυξη των data centers θα μπορούσε να αυξήσει το τοπικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% έως 40% σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση ψηφιακών υποδομών, όπως το Σλάου (Slough) στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Παρίσι στη Γαλλία.

Για τους καταναλωτές που ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές ενέργειας λόγω της ανάκαμψης μετά την πανδημία του Covid 19, αλλά και των επιπτώσεων της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης, η προοπτική περαιτέρω αυξήσεων λόγω των υποδομών AI αποτελεί πλέον πολιτικό ζήτημα.