Η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή χτυπάει «καμπανάκι» στην παγκόσμια ναυτιλία, αναγκάζοντας τους κολοσσούς των εμπορευματικών μεταφορών να ξαναγράψουν τη στρατηγική τους από την αρχή. Οι συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα σπρώχνουν τις εταιρείες να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών, ανεβάζοντας κατακόρυφα τα λειτουργικά κόστη και μετακυλώντας τα βάρη στην αγορά και ναι, οι τιμές δεν πρόκειται να μείνουν… στο νερό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το καύσιμο, που ξαφνικά έγινε είδος πολυτελείας. Η A.P. Moller-Maersk ανακοίνωσε Έκτακτη Επίπτωση Καυσίμων (EBS) παγκοσμίως από τις 25 Μαρτίου 2024, με επανεξέταση κάθε δεκαπέντε ημέρες, ουσιαστικά ένα «check-up» στα πλοία και στα πορτοφόλια μας.

Η CMA CGM δεν μένει πίσω: από τις 16 Μαρτίου εφαρμόζει αντίστοιχη χρέωση, τονίζοντας ότι οι τιμές ενέργειας δεν κάνουν απλώς ζαβολιές, αλλά στροβιλίζουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα σε επικίνδυνη τροχιά.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Ο Παγκόσμιος Δείκτης Εμπορευματοκιβωτίων της Drewry ανέβηκε 8%, με την Ασία και την Ευρώπη να κρατούν τα σκήπτρα. Οι τιμές spot στη διαδρομή Σανγκάη – Ρότερνταμ εκτοξεύθηκαν 19%, και οι γραμμές του Ειρηνικού προς Βόρεια Αμερική δεν πάνε πίσω.

Παρά τις πιέσεις, οι εταιρείες προσπαθούν να κρατήσουν τα δρομολόγια σε λειτουργία, σαν να λέμε: «κανείς δεν αφήνει το πλοίο να πνιγεί».

Η στρατηγική αναπροσαρμογή είναι εμφανής: εκατοντάδες πλοία προτιμούν τον μακρύτερο και πιο ακριβό γύρο της Αφρικής, περνώντας από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, σαν να λένε «ας πληρώσουμε το επιπλέον εισιτήριο, αλλά τουλάχιστον φτάνουμε». Κι όμως, κάποιοι τολμούν να ξαναδοκιμάσουν τη Διώρυγα του Σουέζ για συγκεκριμένες αγορές, δείχνοντας ότι οι θαλάσσιες διαδρομές προσπαθούν να βρουν ξανά την ισορροπία τους, σαν χορευτές σε τεντωμένο σκοινί.

Η γεωπολιτική κρίση όμως δεν κάνει εκπτώσεις στους παραδοσιακούς κόμβους.

Το λιμάνι Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βλέπει τη δραστηριότητα να καταρρέει, με τις εβδομαδιαίες προσεγγίσεις να υποχωρούν δραματικά.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επανακαθορίζει βίαια τις θαλάσσιες οδούς, και η παγκόσμια ναυτιλία, για άλλη μια φορά, μαθαίνει ότι σε αυτό το παιχνίδι, τα… κύματα δεν είναι ποτέ φιλικά.

με πληροφορίες από: Reuters