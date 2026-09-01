Νέο κύμα ανατιμήσεων σαρώνει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς η αναζωπύρωση της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η δραματική μείωση των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ εκτοξεύουν τις τιμές.

Το πετρέλαιο τύπου Brent ξεπέρασε τα 91,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο άγγιξε τα 71 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας υψηλό 44 μηνών.

Οι εξελίξεις αυτές μεταφέρονται άμεσα στην ελληνική αγορά, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά τα 2,04 ευρώ το λίτρο (έως 2,50 ευρώ στα νησιά) και τη χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να σημειώνει άλμα 21%, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 91 δολάρια το Brent

Στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent σημείωσε νέο άλμα ξεπερνώντας το όριο των 91,5 δολαρίων το βαρέλι, πριν σταθεροποιηθεί στην περιοχή των 91,15-92 δολαρίων. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε στα 86,46 δολάρια.

Η άνοδος αυτή μετακυλίεται σταδιακά στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,045 ευρώ το λίτρο, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα κινείται γύρω από τα 2,00 ευρώ. Στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, η τιμή έχει σπάσει το φράγμα των 2,25 ευρώ, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τα 2,52 ευρώ το λίτρο.

Από την άλλη πλευρά, το diesel κίνησης εμφανίζει πιο συγκρατημένη εικόνα, κινούμενο με μέση πανελλαδική τιμή στα 2,029 ευρώ το λίτρο και ανώτατη τιμή τα 2,489 ευρώ. Στα διυλιστήρια, η αμόλυβδη διαμορφώνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο χωρίς ΦΠΑ, ενώ στο ντίζελ καταγράφεται υποχώρηση στα 1,38 ευρώ το λίτρο, η οποία σε συνδυασμό με τα μέτρα επιδότησης αναμένεται να συγκρατήσει τις τιμές στην αντλία.

Φυσικό αέριο: Υψηλό 3,5 ετών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ακόμη πιο ανησυχητική είναι η πορεία του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου (TTF), το οποίο ξεπέρασε τα 70,27 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), καταγράφοντας υψηλό 44 μηνών, επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τον Ιανουάριο του 2023.

Η διαταραχή των αποστολών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ λόγω της πολεμικής σύγκρουσης έχει φέρει την αγορά αντιμέτωπη με το φαινόμενο του backwardation, όπου οι τιμές για άμεση παράδοση είναι ακριβότερες από τα συμβόλαια των χειμερινών μηνών.

Το γεγονός αυτό λειτουργεί ως ισχυρό αντικίνητρο για τις ευρωπαϊκές χώρες να γεμίσουν τις αποθήκες τους τώρα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους επάρκειας και κόστους ενόψει του χειμώνα.

Οι τιμές τώρα:

Τιμή πετρελαίου Brent: τώρα

Τιμή αργού πετρελαίου WTI: (crude oil) τώρα

Τιμή φυσικού αερίου τώρα

Χρηματιστήρια τώρα

Tιμή Διυλιστηρίου σήμερα

Επιπτώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας

Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου συμπαρασύρει άμεσα και τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, καθώς οι μονάδες φυσικού αερίου καθορίζουν την οριακή τιμή συστήματος.

Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά τον Αύγουστο έκλεισε στα 133,4 ευρώ/MWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21% σε σχέση με τον Ιούλιο όταν βρισκόταν στα 109,95 ευρώ/MWh. Για την 1η Σεπτεμβρίου, η τιμή στην προημερήσια αγορά εκτινάχθηκε στα 174 ευρώ/MWh, με τη μέγιστη ενδοημερήσια τιμή να αγγίζει τα 286 ευρώ/MWh.

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν τα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου, με την αγορά να εκτιμά ότι παρά τις προσπάθειες απορρόφησης των αυξήσεων, η επιβάρυνση στους τελικούς λογαριασμούς των νοικοκυριών θα είναι αναπόφευκτη.