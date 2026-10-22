Η επίσημη επίσκεψη του διαδόχου του θρόνου του Άμπου Ντάμπι, σεΐχη Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, στην Αθήνα σηματοδοτεί τη διεύρυνση της οικονομικής διπλωματίας μεταξύ των δύο χωρών.

Με τη συνοδεία επιχειρηματικής αποστολής περίπου εξήντα ατόμων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή του ελληνοεμιρατινού επιχειρηματικού φόρουμ στο πλαίσιο του Investopia Mediterranean, όπου προγραμματίζεται η υπογραφή δεκαπέντε μνημονίων συνεργασίας, καθώς και η ανανέωση της τριετούς συμφωνίας μεταξύ της Mubadala και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων.

Επενδυτική ενίσχυση και χρηματοδοτικά σχήματα

Η ανανέωση της συνεργασίας της Mubadala με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων στοχεύει στη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών. Τα εμιρατινά κεφάλαια έχουν ήδη τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά μέσω σχημάτων όπως τα VentureFriends, EuSIF και Diorama, καλύπτοντας ένα φάσμα από νεοφυείς επιχειρήσεις έως μεγαλύτερους επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Παράλληλα, η ενεργός παρουσία στελεχών της Mubadala στην Αθήνα για συναντήσεις με διαχειριστές κεφαλαίων επιβεβαιώνει την πρόθεση για νέες τοποθετήσεις, ενώ ενεργότερο ρόλο στις διεθνείς συνεπενδύσεις αναμένεται να αναλάβει και το Υπερταμείο.

Κοινοπραξίες στις κατασκευές και διείσδυση σε νέες αγορές

Κεντρικό σημείο των νέων συμφωνιών αποτελεί η δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος μεταξύ ελληνικών και εμιρατινών κατασκευαστικών εταιρειών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διεκδίκηση έργων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, με το δυνητικό χαρτοφυλάκιο να εκτιμάται έως τα δέκα δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμμετοχή εταιρειών όπως η National Projects & Construction από την πλευρά των ΗΑΕ και η Αρχιρόδον από την ελληνική πλευρά επιτρέπει τη συνέργεια της ελληνικής τεχνογνωσίας με την τοπική ισχύ των εμιρατινών ομίλων στις αγορές της περιοχής.

Συνέργειες στην ενέργεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο τομέας της ενέργειας συνδέεται πλέον άμεσα με τις ψηφιακές υποδομές και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων απαιτεί αυξημένη ηλεκτρική ισχύ. Στις επαφές συμμετέχουν εκπρόσωποι των Masdar και ADNOC, καθώς και των ελληνικών ομίλων ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Κοπελούζου.

Παράλληλα, εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου όπως οι MGX, G42, Presight και Core42 προωθούν συνεργασίες για πράσινα data centers, συστήματα ανάλυσης δεδομένων, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση και την εκπαίδευση.