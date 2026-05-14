Πτώση στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για το μήνα Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι κατά το μήνα Απρίλιο του 2026, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 23.273 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 24.404 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 4,6%.

Ωστόσο, την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 89.661 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 86.803 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%.

Αυτό δείχνει ότι η μείωση τον Απρίλιο είναι αποτέλεσμα και της ανασφάλειας που προκαλεί στους υποψήφιους αγοραστές ο πόλεμος στο Ιράν.

Να υπενθυμίσουμε ότι το 2025 οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5,2%.

Η νέα οικονομική κρίση δεν επηρέασε την αγορά των μηχανών, η οποία κινήθηκε με θετικό πρόσημο και τον Απρίλιο.

Αναλυτικότερα, η κυκλοφορία -για πρώτη φορά- μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 κυβικών (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού), κατά το μήνα Απρίλιο του 2026, ανήλθε σε 8.704 έναντι 7.377 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, σημειώνοντας αύξηση 18%.