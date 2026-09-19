Mικρές αποκλίσεις καταγράφονται ανάμεσα στην ελληνική και την ιταλική αγορά καυσίμων σύμφωνα με τα δεδομένα από τα παρατηρητήρια τιμών.

Πιο συγκεκριμένα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο τιμών, διαμορφώνεται ελαφρώς υψηλότερα σε σύγκριση με την Ιταλία, φτάνοντας τα 2,188 ευρώ το λίτρο έναντι 2,153 ευρώ. Παράλληλα, αισθητή είναι η διαφορά και στο υγραέριο κίνησης (autogas), με την εγχώρια αγορά να κινείται στα 0,998 ευρώ το λίτρο, την ώρα που στην Ιταλία οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα, από 0,772 έως 0,883 ευρώ.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η Ελλάδα διατηρεί ανταγωνιστικότερη μέση τιμή στα 2,188 ευρώ το λίτρο, όταν στην Ιταλία το αντίστοιχο κόστος σκαρφαλώνει στα 2,330 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά προσφέρουν μια σαφή προσέγγιση για το τρέχον κόστος μετακίνησης στις δύο γειτονικές χώρες της Μεσογείου, αναδεικνύοντας τις διακυμάνσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην καθημερινότητά τους.

Ιταλία

Μέση τιμή αμόλυβδης 95 οκτ.: : 2,153 €/λίτρο

Μέση τιμή πετρέλαιο κίνησης: 2,330 €/λίτρο

Μέση τιμή υγραέριο κίνησης: 0,772 έως 0,883€/λίτρο

Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις στους αυτοκινητόδρομους, η τιμή του diesel με εξυπηρέτηση έχει αγγίξει ακόμα και τα 2,89 ευρώ.

Ελλάδα

Μέση τιμή αμόλυβδης 95 οκτ.: 2,188 €/λίτρο

Μέση τιμή πετρέλαιο κίνησης: 2,188 €/λίτρο

Μέση τιμή υγραέριο κίνησης: 0,998 €/λίτρο