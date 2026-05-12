Η έλλειψη καυσίμων στα πλοία που μεταφέρουν το 80% των διακινούμενων αγαθών παγκοσμίως μπορεί να επιφέρει νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Το μείγμα είναι εκρηκτικό αν λάβουμε υπόψη ότι:

-Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η αύξηση της τάξης του 32,4% στο πετρέλαιο κίνησης τον Απρίλιο είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 5,4% ο πληθωρισμός. Σήμερα Τρίτη, η τιμή του Brent σημειώνει και νέα άνοδο κατά 3,75% και διαμορφώνεται στα 108,12 δολάρια.

-Οι σοβαρές ελλείψεις στα αεροπορικά καύσιμα αφενός οδηγούν τις εταιρείες σε αυξήσεις ναύλων και μειώσεις δρομολογίων, ενώ ενδέχεται να επηρεάσουν και την τουριστική κίνηση στη χώρα.

-Τώρα και οι ναυτιλιακές εταιρείες προετοιμάζονται για ελλείψεις καυσίμων και αύξηση του κόστους, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί αναταραχή στον εφοδιασμό ναυτιλιακών καυσίμων (bunker fuel) μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο πόλεμος στο Ιράν, λοιπόν, πυροδοτεί φόβους για μια παγκόσμια ναυτιλιακή κρίση, καθώς η διακοπή της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ περιορίζει τα αποθέματα των καυσίμων που κινούν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Οι ιδιοκτήτες πλοίων βασίζονται σε ένα βαρύ, παχύρρευστο καύσιμο, γνωστό ως bunker fuel, για τη λειτουργία των μηχανών τους.

Όπως ήδη επισημάνθηκε, με το καύσιμο αυτό κινούνται πλοία που μεταφέρουν περίπου το 80% των παγκοσμίως διακινούμενων αγαθών μέσω θαλάσσης. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις θα μπορούσαν να εκτινάξουν το κόστος μεταφοράς, να αυξήσουν τις τιμές καταναλωτή και να επηρεάσουν επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο πόλεμος και το κλείσιμο των Στενών έχουν διαταράξει την προμήθεια του καυσίμου που στηρίζει τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τον μεγαλύτερο κόμβο ανεφοδιασμού της Ασίας.

Το bunker fuel είναι ένα πετρελαϊκό προϊόν χαμηλής ποιότητας, βαρύτερο και πιο ρυπογόνο από τα επεξεργασμένα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα και αεροσκάφη. Σχηματίζεται στον πυθμένα των δεξαμενών αποθήκευσης αργού πετρελαίου κατά τη διαδικασία διύλισης.

Ο αντίκτυπος αναμένεται να γίνει αισθητός πρώτα στην Ασία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες πετρελαίου της Μέσης Ανατολής. Στη Σιγκαπούρη, τον μεγαλύτερο κόμβο ανεφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων στον κόσμο, τα αποθέματα μειώνονται ενώ οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες προσπαθούν να προσαρμοστούν επιβραδύνοντας την ταχύτητα των πλοίων και αναθεωρώντας τα δρομολόγια, ώστε να μειώσουν βραχυπρόθεσμα την κατανάλωση.

Ορισμένες επενδύουν επίσης σε πλοία ικανά να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα όπως το LNG. Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s Register το 2025 έγιναν παραγγελίες 590 πλοίων που έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα, όμως η ευρύτερη μετάβαση θα πάρει χρόνια.