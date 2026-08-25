Τα ελληνικά νησιά δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Εδώ και δεκαετίες βρίσκονται σταθερά στην κορυφή των επιλογών τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων επισκεπτών. Και φυσικά, εκεί που υπάρχει τουρισμός, υπάρχει και real estate, με τις τιμές να συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos και του Spitogatos Insights, η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά διατήρησε την ανοδική της πορεία και στο 2ο τρίμηνο του 2026, αν και όχι με τον ίδιο ρυθμό παντού. Άλλωστε, άλλο Μύκονος και άλλο Ικαρία.

Διαχρονική εξέλιξη των ζητούμενων τιμών στα Ελληνικά νησιά

Οι τιμές πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά συνεχίζουν να ανεβαίνουν το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το «έχει ξεφύγει η αγορά» δεν είναι απλώς σχήμα λόγου. Στο 2ο τρίμηνο του έτους, στα Νησιά του Αιγαίου η μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) έφτασε τα 2.941 €/τ.μ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,9%. Στα Νησιά του Ιονίου διαμορφώθηκε στα 2.531 €/τ.μ., επίσης αυξημένη κατά 5,9%, ενώ η Κρήτη έκανε το μεγαλύτερο άλμα, με τη ΜΖΤ να φτάνει τα 2.250 €/τ.μ. και την ετήσια αύξηση να αγγίζει το 6,9%.

Αν κοιτάξει κανείς λίγο πιο πίσω, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή. Από το 2ο τρίμηνο του 2021 έως το αντίστοιχο τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή κατοικίας στην Κρήτη αυξήθηκε κατά 50%. Με άλλα λόγια, όποιος έβλεπε ακίνητο πριν από πέντε χρόνια και το άφησε για «αργότερα», μάλλον σήμερα θα το κοιτάζει με διαφορετικό μάτι.

Και οι ξένοι αγοραστές; Οι Αμερικανοί βρίσκονται στην πρώτη θέση της διεθνούς ζήτησης για κατοικίες στα ελληνικά νησιά, ενώ ακολουθούν αγοραστές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται κυρίως στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Χανίων, Κέρκυρας και Ηρακλείου. Στην εγχώρια αγορά, οι Κυκλάδες κρατούν επίσης την πρωτιά, με την Π.Ε. Ηρακλείου, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, την Π.Ε. Χανίων και τα Δωδεκάνησα να ακολουθούν.

Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες παραμένουν το απόλυτο «βαρύ πυροβολικό» του ελληνικού island real estate. Από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη μέχρι τα πιο ήσυχα νησιά, η αγορά έχει κάτι για όλους, αρκεί βέβαια, να υπάρχει και το αντίστοιχο πορτοφόλι.

Στο 2ο τρίμηνο του 2026, οι τιμές δεν κινήθηκαν όλες προς την ίδια κατεύθυνση. Μικρές ετήσιες μειώσεις, από 1% έως 6%, καταγράφηκαν σε Μύκονο, Φολέγανδρο, Σαντορίνη, Σίκινο και Άνδρο, ενώ η Νάξος παρέμεινε λίγο-πολύ στα ίδια επίπεδα. Στον αντίποδα, Αμοργός και Αντίπαρος ξεχώρισαν για τις ισχυρότερες αυξήσεις.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον, και κάπως ειρωνικό, στοιχείο της αγοράς: η Αντίπαρος κατάφερε το 2ο τρίμηνο του 2026 να ξεπεράσει τη Μύκονο στη μέση ζητούμενη τιμή κατοικίας, έχοντας παράλληλα πολύ μικρότερο διαθέσιμο απόθεμα. Από τα μόλις 149 διαμερίσματα που ήταν διαθέσιμα προς πώληση στην Αντίπαρο, τα 104 ήταν νεόδμητα. Όταν η προσφορά είναι τόσο περιορισμένη και το καινούργιο τόσο πολύτιμο, οι τιμές μάλλον δεν έχουν και πολλούς λόγους να κάνουν πίσω.

Στην κορυφή των Κυκλάδων βρίσκεται πλέον η Αντίπαρος με 7.600 €/τ.μ., ακολουθεί η Μύκονος με 7.059 €/τ.μ. και η Πάρος με 5.263 €/τ.μ. Για να το πούμε απλά: στις Κυκλάδες, το «θέλω ένα σπιτάκι για τα καλοκαίρια» έχει πάψει προ πολλού να είναι αθώα σκέψη.

Επτάνησα

Τα Επτάνησα εξακολουθούν να συνδυάζουν αυτό που ζητάει η αγορά: πράσινο, θάλασσα, παραλίες και αρκετή δόση «ζω εδώ όλο τον χρόνο». Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι η ζήτηση μεταφράζεται και σε αυξημένες τιμές ακινήτων.

Στο 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν στα περισσότερα νησιά σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Η μόνη εξαίρεση ήταν τα Κύθηρα, όπου καταγράφηκε πτώση. Τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημείωσαν οι Παξοί και η Κεφαλονιά.

Οι Παξοί κρατούν την πρωτιά στις τιμές, με 3.846 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Λευκάδα με 3.302 €/τ.μ. και η Κεφαλονιά με 2.531 €/τ.μ. Δεν είναι ακόμη Κυκλάδες, ευτυχώς για τον αγοραστή, αλλά ούτε και η εποχή που ένα νησιώτικο σπίτι στο Ιόνιο θεωρούνταν «ευκαιρία».

Σποράδες

Οι Σποράδες παραμένουν σταθερή αξία για όσους θέλουν καταπράσινο τοπίο, όμορφες παραλίες και πιο χαλαρό ρυθμό. Στην αγορά κατοικίας, πάντως, οι αλλαγές είναι πολύ πιο συγκρατημένες σε σχέση με άλλες νησιωτικές περιοχές.

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές στα περισσότερα νησιά παρουσίασαν ήπιες ετήσιες μεταβολές. Η Σκιάθος εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή, με 3.521 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αλόννησος με 2.667 €/τ.μ., η Σκύρος με 2.402 €/τ.μ. και η Σκόπελος με 2.154 €/τ.μ.

Με λίγα λόγια, οι Σποράδες δεν συμμετέχουν ακόμη στον διαγωνισμό «ποιο νησί θα κάνει το τετραγωνικό απλησίαστο», αλλά ούτε κινούνται ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Κρήτη

Η Κρήτη είναι η περίπτωση όπου η αγορά κατοικίας δεν χρειάζεται ιδιαίτερο «marketing». Με ιστορία, τουρισμό, φυσική ομορφιά και ζωή όλο τον χρόνο, το μεγαλύτερο ελληνικό νησί έχει καταφέρει να παραμένει ελκυστικό όχι μόνο για διακοπές αλλά και για αγορά ακινήτου.

Στο 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο κατέγραψαν ετήσιες αυξήσεις σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025, ενώ συνολικά η Κρήτη έχει πλέον γράψει άνοδο 50% στις μέσες ζητούμενες τιμές μέσα σε μία πενταετία.

Τα Χανιά παραμένουν στην κορυφή με 3.102 €/τ.μ. και ακολουθούν το Ρέθυμνο με 2.202 €/τ.μ., το Ηράκλειο με 2.200 €/τ.μ. και το Λασίθι με 1.944 €/τ.μ. Η διαφορά ανάμεσα στις περιοχές είναι αισθητή, αλλά η κατεύθυνση είναι κοινή: προς τα πάνω.

Νησιά Βορείου Αιγαίου

Στο Βόρειο Αιγαίο, η Ικαρία έχει τη δική της κατηγορία. Ο διαφορετικός τρόπος ζωής, οι παραδόσεις και η πολιτιστική της ταυτότητα την κάνουν ξεχωριστή και αυτό φαίνεται πλέον και στην αγορά κατοικίας.

Το 2ο τρίμηνο του 2026, όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου κατέγραψαν ετήσια αύξηση στις μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης. Η Ικαρία παραμένει η ακριβότερη, με 1.846 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Χίος με 1.533 €/τ.μ., η Λέσβος με 1.136 €/τ.μ. και η Σάμος με 1.059 €/τ.μ.

Οι τιμές παραμένουν σαφώς χαμηλότερες από εκείνες των «πρωταθλητών» των Κυκλάδων, όμως η ανοδική πορεία δείχνει ότι ούτε εδώ η αγορά έχει διάθεση να μείνει στάσιμη.

Δωδεκάνησα

Τα Δωδεκάνησα συνδυάζουν τουρισμό, ιστορία και μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά νησιωτικά τοπία. Και, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, η αυξημένη ζήτηση έχει αρχίσει να αφήνει έντονο αποτύπωμα και στις τιμές των ακινήτων.

Το 2ο τρίμηνο του 2026, οι τάσεις δεν ήταν ίδιες παντού, όμως δύο περιπτώσεις ξεχωρίζουν ξεκάθαρα: η Λέρος και η Κάλυμνος. Η Λέρος κατέγραψε ετήσια αύξηση άνω του 30% στη μέση ζητούμενη τιμή, ενώ η Κάλυμνος κινήθηκε κοντά στο 20%. Όταν μια αγορά ανεβαίνει με τέτοιους ρυθμούς, το «θα το δω του χρόνου» δεν ακούγεται πλέον ως ιδιαίτερα ασφαλής επενδυτική στρατηγική.

Στην κορυφή των Δωδεκανήσων παραμένει η Πάτμος, με μέση ζητούμενη τιμή 5.000 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αστυπάλαια με 4.000 €/τ.μ. και η Κάλυμνος με 2.759 €/τ.μ. Έτσι, και στα Δωδεκάνησα, το ελληνικό νησιωτικό real estate επιβεβαιώνει ότι η θάλασσα μπορεί να είναι απέραντη — τα διαθέσιμα και οικονομικά ακίνητα, όχι και τόσο.