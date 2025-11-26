Στα δικαστήρια έστειλε τον Τουρκικό κολοσσό «Τrendyol» η ελληνική εταιρεία «GRUPPO PAPARAZZI ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΠΕ» κατηγορώντας τον για κλοπή εμπορικού σήματος και πώληση «μαϊμού προϊόντων» με το εμπορικό σήμα της ελληνικής εταιρείας.

Σύμφωνα με την κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων ,οι υπεύθυνοι της ελληνικής εταιρείας ζητούσαν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία η Τουρκική εταιρεία θα υποχρεούτο «στην απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης του εμπορικού της σήματος και συγκεκριμένα η απαγόρευση της παραγωγής και πώλησης ενδυμάτων με το ανωτέρω σήμα».

Επίσης στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η ελληνική εταιρεία ζητούσε να «κατασχεθούν και να καταστραφούν όλα τα παραχθέντα προϊόντα με το εμπορικό σήμα» και να απαγορευτεί «οποιασδήποτε μορφής διαφήμισης των προϊόντων αυτών σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης».

Τελικά το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της ελληνικής εταιρείας και εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία «υποχρεώνει προσωρινά» την Τουρκική εταιρεία «να παύσει κάθε χρήση του εμπορικού σήματος της ελληνικής εταιρείας στα απομιμητικά προϊόντα που παράγει» και να «παύσει να διαθέτει στην αγορά τα συγκεκριμένα προϊόντα». Μάλιστα σε περίπτωση που η Τουρκική εταιρεία δεν συμμορφωθεί με την προσωρινή διαταγή τότε θα είναι αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Σύμφωνα με δήλωση του συνηγόρου της ελληνικής εταιρείας Ιωάννης Σαμέλη :

«Η ελληνική εταιρεία ενδυμάτων «GRUPPO PAPARAZZI ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΠΕ» στράφηκε κατά του τουρκικού συμφερόντων εμπορικού κολοσσού «TRENDYOL B.V.», που εσχάτως δραστηριοποιείται στην χώρα μας, για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. Καταγγέλθηκε προσβολή του εμπορικού της σήματος και εμπορία απομιμητικών προϊόντων της στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό και ήδη εκδόθηκε η πρώτη προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία απαγορεύεται στην «TRENDYOL B.V.» να πωλεί και να διακινεί εντός της Επικράτειας απομιμητικά προϊόντα με το εμπορικό μας σήμα, με επαπειλούμενη ποινή 10.000 ευρώ σε κάθε παράβαση.

Ταυτοχρόνως, καταμηνύθηκαν οι υπεύθυνοι της τουρκικής εταιρείας «TRENDYOL B.V.» για ποινικά αδικήματα προσβολής εμπορικού σήματος, παραβίαση αθεμίτου ανταγωνισμού κι απάτης, ενώ ήδη ασκήθηκε αγωγή αποζημίωσης ποσού 500.000 ευρώ. Στρεφόμαστε κατά του τουρκικού εμπορικού κολοσσού, όχι μόνο για την προστασία των δικών μας εννόμων συμφερόντων, αλλά και για να προειδοποιηθούν αντίστοιχα ελληνικές εταιρείες από ενδεχόμενη προσβολή αντιστοίχων δικών τους εννόμων συμφερόντων.»

Η Trendyol είναι μία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου με έδρα την Κωνσταντινούπολη ενώ δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα .Τα προϊόντα της διαφημίζουν μάλιστα επώνυμοι με χιλιάδες δημοσιεύσεις, αναρτήσεις και αναπαραγωγές .