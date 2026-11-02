Οι υψηλές τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις βασικές πηγές ανησυχίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι νέες ανατιμήσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό ενόψει του χειμώνα.

Το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης προέρχεται αυτή τη στιγμή από το φυσικό αέριο και τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι αυξήσεις είναι ιδιαίτερα έντονες. Η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς μπορεί να επηρεάσει τόσο τα καύσιμα κίνησης όσο και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Την Παρασκευή το βράδυ, το πετρέλαιο τύπου Brent έκλεισε στα 113 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, άνοδο της τάξης του 80%. Σήμερα παρουσιάζει διόρθωση περίπου 3,5%, κινούμενο κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι.

Η αποκλιμάκωση αυτή, πάντως, δεν αρκεί από μόνη της για να αλλάξει την εικόνα στην ενεργειακή αγορά, καθώς οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και η πορεία των επόμενων ημερών χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα.

Στα 102 ευρώ η μεγαβατώρα του φυσικού αερίου

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για τη θέρμανση όσο και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τιμή του διαμορφώνεται πλέον στα 102 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας σημειώσει αύξηση 227%.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το φυσικό αέριο εξακολουθεί να επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής ρεύματος.

Όσο οι τιμές του παραμένουν υψηλές, τόσο αυξάνεται η πίεση στη χονδρεμπορική αγορά και κατ’ επέκταση στα τιμολόγια που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές.

Πάνω από 300 ευρώ η χονδρική τιμή του ρεύματος

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μέση χονδρική τιμή του ρεύματος τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στα 197 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 156 ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για αύξηση περίπου 26% μέσα σε μόλις έναν μήνα, η οποία αποτυπώνει τη γρήγορη επιδείνωση του ενεργειακού κόστους.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα της 2ας Νοεμβρίου, όταν η χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε τα 312 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Την αντίστοιχη ημέρα του προηγούμενου έτους η τιμή βρισκόταν στα 86 ευρώ ανά μεγαβατώρα, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 260%.

Η μεγάλη αυτή διαφορά αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που έχει δημιουργηθεί στην αγορά ενέργειας μέσα σε έναν χρόνο.

Αυξήσεις στα τιμολόγια του Νοεμβρίου

Οι μεταβολές στη χονδρική αγορά αρχίζουν να αποτυπώνονται και στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοινώθηκαν για τον Νοέμβριο.

Ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε νέες τιμές τόσο στα σταθερά όσο και στα κυμαινόμενα προϊόντα.

Στα μπλε τιμολόγια, η τιμή διαμορφώνεται στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 11,5 λεπτών τον Οκτώβριο.

Στα πράσινα τιμολόγια, η τιμή ανεβαίνει στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 15,9 λεπτά τον προηγούμενο μήνα.

Η διαφοροποίηση των τιμολογίων καθιστά ακόμη σημαντικότερη τη σύγκριση των διαθέσιμων επιλογών, καθώς το πραγματικό κόστος για κάθε νοικοκυριό εξαρτάται από το ύψος της κατανάλωσης, το είδος του συμβολαίου και τις επιμέρους χρεώσεις κάθε προγράμματος.

Πίεση και στα καύσιμα

Το ενεργειακό κόστος δεν περιορίζεται στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο.

Η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου διατηρεί την πίεση και στην αγορά καυσίμων, με το κόστος μετακίνησης και θέρμανσης να παραμένει υψηλό.

Για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, οι επιδοτήσεις στα καύσιμα παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη,

για την αμόλυβδη βενζίνη, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης,

για το πετρέλαιο κίνησης, 40 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης αναφέρεται στα 2,136 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1,56 ευρώ το λίτρο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων

Η εικόνα των επόμενων ημερών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές.

Εάν οι τιμές διατηρηθούν στα σημερινά υψηλά επίπεδα ή κινηθούν ακόμη υψηλότερα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες πιέσεις και στις τιμές των καυσίμων.

Αντίστοιχα, η παραμονή του φυσικού αερίου πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα διατηρεί υψηλό το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την αγορά να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της χονδρικής τιμής τις επόμενες ημέρες.

Το ενεργειακό κόστος μετατρέπεται έτσι ξανά σε έναν από τους βασικούς παράγοντες πίεσης για τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν αυξημένες δαπάνες για ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση ενόψει των χειμερινών μηνών.