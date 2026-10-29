Το ζήτημα της ακριβής ενέργειας μπαίνει πρώτο σήμερα στην ατζέντα της διήμερης Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, στις Βρυξέλλες, που συζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης, τη διαμόρφωση του νέου επταετούς προϋπολογισμού (2028-2034) και τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστολή του προς τους “27”, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, απηύθυνε έκκληση για «άμεση δράση», ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει «στοχευμένα και προσωρινά μέτρα» για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπεται ο στρατηγικός στόχος της ενεργειακής απεξάρτησης.

Ενεργειακή κρίση: Αναζήτηση κοινής γραμμής εν μέσω διαφωνιών

Η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο επιτείνεται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, αποτελεί το πλέον φλέγον ζήτημα της Συνόδου. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ευρωπαίοι αξιωματούχοι, «δεν υπάρχει μαγική λύση». Στο τραπέζι έχουν πέσει διάφορες προτάσεις, μεταξύ των οποίων:

Φορολόγηση υπερκερδών (windfall tax): Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Αυστρία και Πορτογαλία προκρίνουν την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών.

Δημοσιονομική ευελιξία: Ελλάδα και Ιταλία ζητούν περιθώρια για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης, καθώς και μειώσεις στον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Παρεμβάσεις στο ETS: Ιταλία και Τσεχία εξετάζουν προσωρινές αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά «δημοσιονομική σύνεση» και εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε έναν πανευρωπαϊκό φόρο υπερκερδών, προκρίνοντας εθνικές λύσεις. Αναμένεται πάντως να δώσει το «πράσινο φως» για την παράταση των κρατικών ενισχύσεων στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και να προωθήσει τη σύσταση ομάδας εργασίας για την εξέταση περαιτέρω παρεμβάσεων. Σε βάθος χρόνου, οι ηγέτες συμφωνούν πως η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης είναι η μόνη βιώσιμη λύση.

«Αγκάθι» ο νέος προϋπολογισμός 2028-2034

Σκληρό παζάρι αναμένεται και για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Η συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας ρίχνει το συνολικό ποσό στο 1,622 τρισ. ευρώ, προβλέποντας περικοπές 141 δισ. ευρώ (8%) σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν.

Οι διαφωνίες είναι βαθιές:

Οι «φειδωλοί» (Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία κ.ά.) θεωρούν το ποσό υπερβολικό και απαιτούν περαιτέρω «ψαλίδι».

Οι «Φίλοι της Συνοχής» (17 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία) αντιδρούν σθεναρά, ζητώντας φιλόδοξη χρηματοδότηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και τα ταμεία συνοχής.

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων θα παίξει η εξεύρεση νέων ίδιων πόρων για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ταμείων. Αν και η Ιρλανδική Προεδρία και ο Αντόνιο Κόστα στοχεύουν σε συμφωνία έως το τέλος του έτους, οι αποστάσεις μεταξύ των κρατών-μελών καθιστούν το εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο.