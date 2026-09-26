Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι αναταράξεις στο Ιράν πυροδοτούν ένα νέο κύμα ακρίβειας που απειλεί να εξαφανίσει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Με τη μέση τιμή του diesel να έχει σκαρφαλώσει στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο, οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ προετοιμάζονται για την κρίσιμη σύνοδο της ερχόμενης εβδομάδας στο Δουβλίνο.

Την ίδια ώρα, δραματική επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, καλεί τα κράτη-μέλη να λάβουν ακαριαία μέτρα περιορισμού της ζήτησης, με τα ευρωπαϊκά σχέδια κρίσης να περιλαμβάνουν ακόμη και υποχρεωτικές μειώσεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή επιλεκτικές διακοπές.

Επιστολή Νταν Γιόργκενσεν: «Αντιμέτωποι με κρίση τιμών και εφοδιασμού»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εκ νέου ενώπιον μιας σοβαρής ενεργειακής δοκιμασίας. Σε επιστολή που απέστειλε προς τους Υπουργούς Ενέργειας των κρατών-μελών, το περιεχόμενο της οποίας αποκαλύπτει το πρακτορείο Reuters, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται άμεσα με μια κρίση εφοδιασμού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παρότι ο Ευρωπαίος αξιωματούχος σημειώνει ότι η ΕΕ διαθέτει πλέον καλύτερους μηχανισμούς άμυνας σε σύγκριση με την κρίση του χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε τις παραδόσεις φυσικού αερίου, υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση εντατικοποίηση των προετοιμασιών ενόψει του ερχόμενου χειμώνα.

Ο Επίτροπος καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις «να εξετάσουν το ενδεχόμενο να λάβουν ή να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα» που θα διασφαλίσουν την επάρκεια των αποθεμάτων και θα μειώσουν δραστικά τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Υποχρεωτική μείωση ρεύματος και επιλεκτικές διακοπές

Η αβεβαιότητα στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία τροφοδοτείται από τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, έχει οδηγήσει τις Βρυξέλλες στην επεξεργασία ακραίων σεναρίων.

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών σχεδίων κρίσης εξετάζονται η υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι επιλεκτικές διακοπές ρεύματος .

Παράλληλα, η πίεση στις μεταφορές είναι ήδη αισθητή, με τη μέση τιμή του diesel στην Ευρώπη να διαμορφώνεται στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο.

Η Σύνοδος στο Δουβλίνο και οι ανησυχίες από τις ΗΠΑ

Την ερχόμενη εβδομάδα, οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συνεδριάσουν στο Δουβλίνο, με πρωταρχικό στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής που θα ισορροπεί ανάμεσα στον έλεγχο των τιμών και την εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, το τοπίο στη διεθνή αγορά περιπλέκεται περαιτέρω από τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών ενέργειας, προκειμένου να θωρακίσει τα εσωτερικά αποθέματα και να κρατήσει χαμηλά τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Παρά τις διευκρινίσεις που ακολούθησαν την επόμενη ημέρα, οι οποίες διέψευσαν τα σενάρια για καθολική απαγόρευση 90 ημερών, η στάση της Ουάσινγκτον εντείνει τη νευρικότητα στην Ευρώπη, καθώς η γηραιά ἤπειρος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).