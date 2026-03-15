Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE, τα νέα Εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό τοπίο θα διαπιστώσουν φέτος εκατομμύρια πολίτες, καθώς μέσω των νέων Εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ αλλά και των Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, η υποβολή των οποίων ξεκινά αύριο, ενεργοποιείται ένα πακέτο μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων.

Οι παρεμβάσεις αφορούν ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες και στοχεύουν στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, τα τεκμήρια διαβίωσης και το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Ακολουθούν οι 4 βασικές φορολογικές παρεμβάσεις:

1. Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες στην περιφέρεια

Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα θα δουν το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου για πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (είτε ως εφάπαξ εξόφληση, είτε ως πρώτη από τις έως 12 μηνιαίες δόσεις που δικαιούνται) μπαίνοντας με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην πλατφόρμα myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η πιο σημαντική αλλαγή για εφέτος αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περίπου 13.000 μικρούς οικισμούς σε όλη τη χώρα. Για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος. Ενώ θα είναι μάλιστα η τελευταία φορά που οι ιδιοκτήτες τους επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ, καθώς από το 2027 ο φόρος στα συγκεκριμένα ακίνητα καταργείται.

Το μέτρο αυτό αφορά πάνω από 1 εκατομμύρια δικαιώματα ιδιοκτητών, για κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ.

2. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης μεσοσταθμικά κατά 30%

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων. Η βασική διαφορά σε σχέση με πέρυσι, είναι η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης (αντικειμενικές δαπάνες) για περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες, με τις αλλαγές να ισχύουν για τα εισοδήματα του 2025 που φορολογούνται φέτος.

Ειδικότερα οι τεκμαρτές δαπάνες των κατοικιών μειώνονται κατά 30% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές ζώνης μέχρι 2.799 ευρώ ανά τ.μ. ενώ για τις κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμές ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται κατά 35%.

Επιπλέον, τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα μειώνονται έως και 73,7%. Αυτό προκύπτει από την αλλαγή της διαδικασίας υπολογισμού των τεκμηρίων για όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1/11/2010 και μετά, με το τεκμήριο να υπολογίζεται πλέον με βάση τις εκπομπές Co2 και όχι με βάση τον κυβισμό και έχει προστεθεί ειδική στήλη στον πίνακα 5 του E1.

Μειωμένα θα είναι επίσης τα τεκμήρια διαβίωσης που προκύπτουν για τα σκάφη αναψυχής και ειδικά για τα νεότερα, που μειώνονται οι τεκμαρτές δαπάνες κατά 30%.

Τέλος, ελαφρύτερα θα είναι πλέον τα τεκμαρτά βάρη των ενηλίκων εξαρτώμενων τέκνων, καθώς εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000, εκείνα που είναι μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών και σπουδάζουν ή υπηρετούν στον στρατό, και κατά το 2025 έχουν αποκτήσει οποιουδήποτε ύψους εισόδημα.

Στόχος των παραπάνω αλλαγών είναι η μείωση των φορολογικών βαρών, καθώς και ο εξορθολογισμός του συστήματος φορολόγησης, βάσει αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, καθώς οι αλλαγές αυτές γίνονται μετά από 20 χρόνια, ανακουφίζοντας χιλιάδες φορολογούμενους από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης και τα υψηλά τεκμήρια.

Επιπλέον, η μείωση των τεκμηρίων βοηθά στην αποφυγή της απώλειας απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς χιλιάδες οικογένειες δεν θα εμφανίζονται πλέον με υψηλό φορολογητέο εισόδημα, όπως το υπολογίζει πλασματικά η Εφορία για σκοπούς φορολόγησης.

3. Μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες

Μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους, καθώς και για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές.

Η μείωση αυτή ισχύει αναδρομικά για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025. Μέχρι σήμερα, η παραπάνω μείωση αφορούσε μόνο οικισμούς με έως 500 κατοίκους ή δημοτικές κοινότητες με έως 1.500 κατοίκους.

4. Φορολογική απαλλαγή για τρία έτη για νέες μητέρες αυτοαπασχολούμενες.

Θεσπίζεται και εφαρμόζεται για πρώτη φορά απαλλαγή από τη φορολόγηση με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τις αυτοαπασχολούμενες που είναι νέες μητέρες. Η απαλλαγή ξεκινά να ισχύει αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2025.

Μια «πρόγευση» από τις μειώσεις στον φόρο εισοδήματος θα μπορούν να λάβουν και όσοι προβούν σε προεπισκόπηση εκκαθάρισης της προσυμπληρωμένης δήλωσής τους, όταν συνδεθούν στην πλατφόρμα myAADE με τους κωδικούς τους, ακόμα και πριν οριστικοποιήσουν την υποβολή της Δήλωσής τους.

Πέραν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις που οδηγούν σε έμμεση αύξηση του καθαρού εισοδήματος των νοικοκυριών πάντως, από την 1η Απριλίου θα αυξηθεί περαιτέρω και ο κατώτατος μισθός, όπως έχει ανακοινωθεί.

Επιπλέον, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων παροχών. Ενώ, από τον ίδιο μήνα αυξάνονται και οι μισθοί στο σύνολο του Δημοσίου, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού.