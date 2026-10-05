Επαναλειτουργεί από σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 08:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Επιδόματος Παιδιού Α21, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες για το έτος 2026. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 18:00.

Έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου

Παράλληλα με την επαναλειτουργία της εφαρμογής, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε τη διεξαγωγή έκτακτης συμπληρωματικής πληρωμής την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Η συγκεκριμένη καταβολή δεν αφορά το σύνολο των δικαιούχων, αλλά εστιάζει αποκλειστικά σε αιτήσεις που παρέμειναν ανεξόφλητες κατά την τακτική πληρωμή της 30ής Σεπτεμβρίου.

Η καθυστέρηση προέκυψε λόγω τεχνικού προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα της ΗΔΙΚΑ κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις δεν κατέστη δυνατή η αυτόματη επιβεβαίωση των στοιχείων φοίτησης, αποφοίτησης και εγγραφής των μαθητών στην επόμενη τάξη.

Με την επίλυση του τεχνικού ζητήματος, ο Οργανισμός προχωρά σε επανεκκαθάριση των επηρεαζόμενων αιτήσεων ώστε να αποδοθούν τα αναδρομικά ποσά στους δικαιούχους.

Οδηγίες για την υποβολή και τη διόρθωση των αιτήσεων

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του gov.gr, της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι αιτούντες οφείλουν να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Επιβεβαίωση του προσωπικού ΑΜΚΑ. Δήλωση της οικογενειακής κατάστασης και έλεγχος της σύνθεσης του νοικοκυριού. Συμπλήρωση στοιχείων ταυτότητας, επικοινωνίας και διεύθυνσης κατοικίας. Καταχώριση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού IBAN, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Ηλεκτρονική επισύναψη τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών που απαιτούνται, όπως βεβαιώσεις φοίτησης για προστατευόμενα μέλη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο γεγονός ότι η απλή προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δεν συνιστά υποβολή. Για να προχωρήσει η εκκαθάριση, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος μετά την οριστικοποίηση, παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και επανυποβολής νέας αίτησης, η οποία επίσης πρέπει να οριστικοποιηθεί.

Υπολογισμός και ποσά του επιδόματος παιδιού

Το μηνιαίο ποσό του Επιδόματος Παιδιού υπολογίζεται βάσει του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.

Τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Για το 1ο και 2ο παιδί: 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία.

70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία. Από το 3ο παιδί και για κάθε επόμενο: 140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί.

Οι 3 κρίσιμες ημερομηνίες για τους δικαιούχους

Οι ημερομηνίες-σταθμοί για τη διαχείριση του επιδόματος είναι οι εξής: