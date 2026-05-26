Έως την προσεχή Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης.

Η πληρωμή αυτή αφορά αγορές καυσίμων που πραγματοποιήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά παραστατικά είχαν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα έως τις 30 Απριλίου 2026.

Το πρόγραμμα στήριξης αφορά συνολικά περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με τον συνολικό προϋπολογισμό της ενίσχυσης να αγγίζει τα 195 εκατομμύρια ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εξελίσσεται σε φάσεις:

-Α’ Φάση (Έχει ολοκληρωθεί): Καταβλήθηκε ήδη περίπου το 60% του συνολικού ποσού που αναλογεί στη χειμερινή περίοδο 2024-2025.

-Β’ Φάση (Τρέχουσα πληρωμή): Η διαδικασία πίστωσης ξεκινά αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου 2026.

-Γ’ Φάση (Τελική πληρωμή): Έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου 2026 και αφορά αποκλειστικά τους καταναλωτές φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, καθώς η εκκαθάριση των λογαριασμών τους απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Το τελικό ποσό που λαμβάνει κάθε νοικοκυριά αυξομειώνεται ανάλογα με την περιοχή (βάσει των βαθμοημερών και του ειδικού συντελεστή ψύχους που ισχύει για κάθε οικισμό), με ελάχιστο τα 100 ευρώ και μέγιστο τα 1.200 ευρώ αποκλειστικά για περιοχές της χώρας με ιδιαίτερα δριμύ ψύχος και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά τους χειμερινούς μήνες.