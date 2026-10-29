Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα «myΘέρμανση» στην πύλη myAADE αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τις 10 Νοεμβρίου, με την πρώτη δόση πληρωμών να έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί στους δικαιούχους έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα φέτος ενσωματώνει οριζόντια αύξηση της τάξης του 30%, με το κατώτατο όριο να διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και το ανώτατο να φτάνει έως και τα 1.560 ευρώ για τις περιοχές με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

Τα νέα ποσά και οι προσαυξήσεις

Με την εφαρμογή της αύξησης κατά 30%, η κλίμακα των επιδομάτων αναπροσαρμόζεται σημαντικά προς τα πάνω, καλύπτοντας ευρύτερες ανάγκες των νοικοκυριών:

Κατώτατο ποσό: Ανεβαίνει από τα 100 ευρώ στα 130 ευρώ .

Ανώτατο βασικό ποσό: Για την πλειονότητα των δικαιούχων αυξάνεται από τα 800 ευρώ στα 1.040 ευρώ .

Περιοχές με αυξημένες ανάγκες: Όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25%, με το επίδομα να φτάνει έως τα 1.300 ευρώ .

Ψυχρότεροι οικισμοί: Σε περιοχές με ιδιαίτερα βαρύ ψύχος, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, παρέχεται πρόσθετη προσαύξηση, με το ανώτατο πλαφόν να αγγίζει τα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ποσό που πιστώνεται σε κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται εξατομικευμένα, με βάση το είδος της χρησιμοποιούμενης θέρμανσης, τον κλιματικό συντελεστή της κύριας κατοικίας, τις τοπικές καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Αμετάβλητα τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Τα κριτήρια ένταξης διατηρούνται σταθερά, καθορίζοντας συγκεκριμένα ανώτατα όρια εισοδήματος και αξίας ακίνητης περιουσίας:

Εισοδηματικά κριτήρια (Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα)

Άγαμος, χήρος ή εν διαστάσει: Έως 16.000 ευρώ .

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: Έως 24.000 ευρώ , με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί .

Μονογονεϊκή οικογένεια: Έως 29.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Περιουσιακά κριτήρια (αντικειμενική αξία ακινήτων)

Άγαμος, χήρος ή εν διαστάσει: Έως 200.000 ευρώ .

Έγγαμοι ή μονογονεϊκή οικογένεια: Έως 260.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πόσο αυξάνεται το επίδομα και το καθαρό κόστος

Παρά τη σημαντική ενίσχυση του επιδόματος, η συνολική δαπάνη για τα νοικοκυριά παραμένει αυξημένη σε σχέση με το 2025 λόγω της διαμόρφωσης των τελικών τιμών καυσίμων:

Αθήνα (οικογένεια με 1 παιδί): Το επίδομα αυξάνεται από τα 155 ευρώ στα 201,50 ευρώ . Το 2025 η καθαρή προμήθεια 1.000 λίτρων (μετά την επιδότηση) ανερχόταν σε 975 ευρώ, ενώ φέτος διαμορφώνεται στα 1.348,50 ευρώ (καθαρή επιβάρυνση 373,50 ευρώ ή +38,3%).

Θεσσαλονίκη (οικογένεια με 1 παιδί): Το ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει από τα 256 ευρώ στα 332,80 ευρώ . Το καθαρό κόστος για 1.000 λίτρα πετρελαίου από 874 ευρώ πέρυσι εκτινάσσεται στα 1.217,20 ευρώ (διαφορά 343,20 ευρώ ή +39,3%).

Κοζάνη (οικογένεια με 2 παιδιά): Το επίδομα αναπροσαρμόζεται από 298 ευρώ στα 387,40 ευρώ. Το καθαρό κόστος των 1.000 λίτρων μετά την αφαίρεση του επιδόματος ανεβαίνει από τα 832 ευρώ στα 1.162,60 ευρώ (επιπλέον επιβάρυνση 330,60 ευρώ ή +39,7%).

Η διαδικασία της αίτησης στο myAADE

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Εφαρμογές», «Δημοφιλείς Εφαρμογές», «myΘέρμανση», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, ο αιτών καλείται να καταχωρίσει:

Το χρησιμοποιούμενο είδος θέρμανσης. Τον αριθμό παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας. Τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία. Τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Την ιδιότητα κατοικίας (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη). Τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εκμισθωτή ή παραχωρητή (στις περιπτώσεις μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης). Τα πλήρη στοιχεία διαχείρισης της πολυκατοικίας, εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο καυστήρα πετρελαίου.

Τονίζεται ότι, πριν από την οριστική υποβολή, είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί στο myAADE ενεργός λογαριασμός IBAN, όπου ο αιτών εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Οποιοδήποτε λάθος ή ανενεργός λογαριασμός ενδέχεται να εμποδίσει την πληρωμή της πρώτης δόσης έως τις 23 Δεκεμβρίου, ακόμα και αν η αίτηση έχει εγκριθεί κανονικά.