Μέχρι αύριο, Τρίτη (23/12), πρόκειται να καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων -που είχαν λάβει και πέρυσι το επίδομα θέρμανσης– το 60% του ποσού- για το φετινό χειμώνα. Οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%.

Σημειώνεται ότι το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις

Στην πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 867.524 αφορούν σε επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Επισημαίνεται ότι στα ζευγάρια δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης ή ένας από τους δύο αν υποβάλλεται χωριστή δήλωση. Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά στην κύρια κατοικία, είτε ανήκει στον δικαιούχο, είτε ενοικιάζεται, είτε έχει παραχωρηθεί.

Οι ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος

• Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

• Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

• Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.