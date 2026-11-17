Πάνω από 703.000 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης έχουν ήδη γίνει αποδεκτές μέσα σε λιγότερο από έξι ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, οι αποδεκτές αιτήσεις έφτασαν τις 703.426, αριθμός αυξημένος κατά 26,4% σε σχέση με τις 556.300 που είχαν καταγραφεί έως την ίδια ημερομηνία πέρυσι. Και τις δύο χρονιές η πλατφόρμα myΘέρμανση άνοιξε στις 10 Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αύξηση στις αιτήσεις για θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα. Από τις 147.126 επιπλέον αιτήσεις που έχουν υποβληθεί φέτος, περισσότερες από έξι στις δέκα αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι αιτήσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία αυξήθηκαν κατά 59,7%, φτάνοντας τις 247.693 από 155.103 πέρυσι. Για πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα επιδοτούμενα καύσιμα έχουν υποβληθεί 455.733 αιτήσεις, έναντι 401.197 την προηγούμενη χρονιά.

Παράταση της έκπτωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης

Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου η πρόσθετη ελάφρυνση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, καθώς τα 20 λεπτά καλύπτονται από το κράτος και επιπλέον έκπτωση 20 λεπτών παρέχεται από τα διυλιστήρια.

Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στο myΘέρμανση

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ανεξάρτητα από το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό.

Νέα αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν και όσοι έλαβαν το επίδομα την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνονται, μεταξύ άλλων, το μέσο θέρμανσης της κύριας κατοικίας, ο οικισμός και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ενοικιαστές θα πρέπει να συμπληρώσουν και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι να υπάρχει δηλωμένο IBAN στο myAADE, σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ για τον άγαμο και στις 24.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Το όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ξεκινά από τις 29.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη και τα τεκμήρια που αφορούν τα εισοδήματα του 2025.

Τα περιουσιακά όρια

Με βάση τον ΕΝΦΙΑ του 2026, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τον άγαμο.

Για έγγαμους, ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στις 260.000 ευρώ, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για νοικοκυριά στα οποία υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα προβλέπεται επιπλέον όριο 80.000 ευρώ στα ακαθάριστα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση της θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα απαιτείται ενεργή παροχή, ενώ ο αιτών δεν θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Από 100 έως και 1.560 ευρώ το επίδομα

Το ποσό του επιδόματος ξεκινά από τα 100 ευρώ, ενώ το γενικό ανώτατο όριο φτάνει τα 1.040 ευρώ.

Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το ανώτατο ποσό μπορεί να ανέλθει στα 1.300 ευρώ, ενώ στους ψυχρότερους οικισμούς μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ.

Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 η συνολική δημοσιονομική δαπάνη υπολογίζεται σε περίπου 225 εκατ. ευρώ, έναντι 173,3 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν την προηγούμενη περίοδο.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το ποσό αναφοράς διαφοροποιείται ανάλογα με το μέσο θέρμανσης.

Η βάση υπολογισμού ανέρχεται στα 380 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα, στα 360 ευρώ για πέλετ, στα 350 ευρώ για καυσόξυλα ή τηλεθέρμανση, στα 325 ευρώ για φυσικό αέριο και στα 300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο ή μπλε κηροζίνη.

Στη συνέχεια το ποσό προσαρμόζεται ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες του τόπου κατοικίας και αυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τη φετινή περίοδο εφαρμόζεται επιπλέον προσαύξηση 30% στο ποσό που προκύπτει.

Προκειμένου να καταβληθεί ολόκληρο το επίδομα, οι επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιες από το ποσό της ενίσχυσης.

Για παράδειγμα, νοικοκυριό στο οποίο αντιστοιχεί επίδομα 390 ευρώ για πετρέλαιο θα πρέπει να πραγματοποιήσει αγορές αξίας τουλάχιστον 780 ευρώ. Με τιμή αναφοράς 1,56 ευρώ ανά λίτρο, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 500 λίτρα πετρελαίου.

Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Η πρώτη πληρωμή, που αφορά την προκαταβολή, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, με ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ.

Για τους περσινούς δικαιούχους, η προκαταβολή υπολογίζεται με βάση το 60% του επιδόματος που έλαβαν την προηγούμενη περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή προσαύξηση.

Για τους νέους δικαιούχους, ως βάση λαμβάνεται το 50% του ποσού που αντιστοιχεί στο μέσο θέρμανσης και στις κλιματικές συνθήκες του οικισμού τους, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Η δεύτερη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 28 Μαΐου 2027 και θα υπολογιστεί με βάση τις επιλέξιμες αγορές ή την πραγματική κατανάλωση, αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή που έχει ήδη καταβληθεί.

Τέλος, για το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.