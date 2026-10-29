Από σήμερα το απόγευμα ξεκινά η καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, μία ημέρα νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την πάγια τακτική των τελευταίων ετών, τα ποσά θα αρχίσουν να πιστώνονται από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών σταδιακά μετά τις 6:00 το απόγευμα.

Στις πληρωμές που πραγματοποιούνται περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα παροχών του Οργανισμού, μεταξύ των οποίων: