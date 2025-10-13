Επιδρομή στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι που ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας (13/10) αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο Τρίτη (14/10).

Όπως έγινε γνωστό, οι ελεγκτές έχουν ζητήσει διάφορα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού, το οργανόγραμμα και συμβάσεις που έχει υπογράψει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με δεδομένο ότι ο έλεγχος μπορεί να κρατήσει αρκετές ημέρες, αυτό μπορεί να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χρονικό διάστημα, εξηγούσαν σχετικές πηγές.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές για τις οφειλές του 2024, δύο προγράμματα για τη μελισσοκομία και τον οίνο, οι πληρωμές για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά και τις ζωοτροφές, είχαν φτάσει στην τελική ευθεία.