Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι λογιστές, για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στο φετινό χρονοδιάγραμμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η αυτόματη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων με τους νέους, που προβλέπονται από το αναθεωρημένο πανευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης.

Σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τον Μάρτιο του 2026 θα πραγματοποιηθεί αναθεώρηση των ΚΑΔ για περίπου 1,9 εκατομμύρια επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ), η αλλαγή αυτή αποτελεί μια ουσιαστική μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ, με άμεσες συνέπειες στη φορολογική, λογιστική αλλά και ασφαλιστική εικόνα των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία, αποδίδεται στο γεγονός ότι η επικαιροποίηση των ΚΑΔ θα πραγματοποιηθεί χρονικά πολύ κοντά στην περίοδο προετοιμασίας και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, γεγονός που εντείνει τους προβληματισμούς για πιθανές δυσλειτουργίες.

Η ΑΑΔΕ έχει καθορίσει τα εξής στάδια για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς:

Αυτόματη αντιστοίχιση (1/3/2026): Η μετάβαση από τους παλαιούς στους νέους ΚΑΔ θα γίνει κεντρικά από την ΑΑΔΕ, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου. Έλεγχος και διορθώσεις (έως 1/6/2026): Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα και την υποχρέωση να ελέγξουν και, εφόσον απαιτείται, να τροποποιήσουν τους νέους ΚΑΔ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδικασία μεταβολής στοιχείων Μητρώου. Σημειώνεται, ότι κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, δεν θα επιτρέπονται δηλώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών.

Ωστόσο, με σχετική ανακοίνωσή του, ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών προειδοποιεί ότι η επικαιροποίηση των ΚΑΔ ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα, καθυστερήσεις και ενδεχόμενες συγκρούσεις με τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για διορθώσεις και αναμορφώσεις δηλωθέντων στοιχείων.