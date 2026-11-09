Έως τις 27 Νοεμβρίου αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά για την επιστροφή ενοικίου στις μισθώσεις του 2025, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Φέτος, η ενίσχυση υπολογίζεται ότι θα αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων ενέταξε περίπου 70.000 νέους δικαιούχους.

Αυτή την περίοδο, η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει τις απαραίτητες διασταυρώσεις μεταξύ των φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, προκειμένου να υπολογιστεί το τελικό ποσό για κάθε δικαιούχο. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ειδικής αίτησης.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Τα ποσά που θα καταβληθούν βασίζονται στα ενοίκια που δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις, με το ανώτατο όριο να μην υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης:

Κύρια κατοικία: Προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Φοιτητική κατοικία: Η επιστροφή φτάνει έως τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή (ακόμα κι αν νοικιάζουν χωριστά περισσότερα παιδιά της ίδιας οικογένειας).

Διπλή ενίσχυση: Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων, χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Ανείσπρακτα ενοίκια: Η ενίσχυση υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα ενοίκια που δηλώθηκαν ως εισπραχθέντα στο έντυπο Ε2 από τον ιδιοκτήτη.

Σημειώνεται πως το ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

Νέα, διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για την καταβολή του ποσού, τα νέα όρια ετήσιου εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ).

Έγγαμοι / Σύμφωνο συμβίωσης: Έως 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ), με προσαύξηση 5.000 ευρώ (αντί για 4.000) για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Παράλληλα, ισχύουν περιουσιακά κριτήρια: η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τον ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.