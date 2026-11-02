Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, και συγκεκριμένα το διάστημα 25 – 27 Νοεμβρίου, αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων η ενίσχυση για την επιστροφή ενοικίου. Η καταβολή πραγματοποιείται εφάπαξ και αυτόματα στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ και αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025.

Τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Φέτος, τα όρια εισοδήματος έχουν αυξηθεί, εντάσσοντας περισσότερους μισθωτές στους δικαιούχους. Συγκεκριμένα:

Για τους άγαμους το όριο ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ).

Για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης φτάνει τις 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ).

Η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται στις 5.000 ευρώ (από 4.000 ευρώ).

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ), με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Το όριο της ακίνητης περιουσίας παραμένει σταθερό. Η συνολική αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το μέγιστο ποσό επιστροφής φτάνει τα 800 ευρώ (ισχύει και ανά φοιτητή για φοιτητική κατοικία), ενώ σε περιπτώσεις «διπλής ενίσχυσης» αγγίζει τα 1.600 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ ανά τέκνο.

Οι 3 «παγίδες» της ενίσχυσης

Οι τελικοί δικαιούχοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή σε τρεις παραμέτρους που μπορεί να οδηγήσουν σε μικρότερο ποσό από το αναμενόμενο:

Ο υπολογισμός του ποσού: Η επιστροφή δεν ισούται με ένα πλήρες μηνιαίο ενοίκιο. Αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης που δηλώθηκε. Εάν το ακίνητο ενοικιάστηκε για λιγότερους μήνες ή υπήρξαν ανείσπρακτα ενοίκια, ο δικαιούχος θα λάβει το 1/12 των χρημάτων που πραγματικά κατέβαλε μέσα στη χρονιά.

Η προσαύξηση των 50 ευρώ: Το επιπλέον ποσό των 50 ευρώ ανά παιδί δεν χορηγείται οριζόντια σε όλους τους γονείς. Δίνεται μόνο στις περιπτώσεις όπου τα καταβληθέντα ενοίκια είναι τόσο υψηλά, ώστε το 1/12 τους να ξεπερνά το ανώτατο πλαφόν των 800 ευρώ.

Συνδικαιούχοι στο συμβόλαιο: Όταν εμφανίζονται περισσότερα άτομα στο μισθωτήριο, ο καθένας λαμβάνει το μερίδιο που του αναλογεί. Στα ζευγάρια, εάν αναγράφονται και οι δύο, πρέπει να δηλώσει καθένας το ποσό που πλήρωσε για να λάβουν ολόκληρη την επιστροφή. Σε αντίθετη περίπτωση (κοινή δήλωση), καταβάλλεται μόνο το 50% της αναλογούσας ετήσιας δαπάνης.