Ως παράδειγμα θάρρους και επιτυχίας το οποίο πρέπει, όπως είπε, να γίνει ευρύτερα γνωστό περιέγραψε ο François Villeroy de Galhau, Επίτιμος Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ που διεξάγεται απόψε.

«Ξέρω πολλές χώρες της ΕΕ, μία από αυτές την γνωρίζω πολύ καλά που θα ήθελαν να έχουν τις επιδόσεις της Ελλάδας στη μείωση του ελλείμματος και του χρέους», τόνισε αναφερόμενος έμμεσα στη Γαλλία.

Ο κ. Villeroy de Galhau επεσήμανε πως τα δύο διδάγματα από την ελληνική κρίση είναι ότι όσο περισσότερο καθυστερεί η προσαρμογή, τόσο πιο επώδυνη γίνεται και ότι οι μεταρρυθμίσεις φέρνουν αποτελέσματα. Δήλωσε δε ευτυχής για το γεγονός ότι η Γαλλία κατά την περίοδο της κρίσης τάχθηκε υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στον πυρήνα της ΕΕ. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ευρώπη και η Γαλλία θα ξεπεράσουν την τρέχουσα κρίση και τάχθηκε τέλος υπέρ της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην ΕΕ και της τραπεζικής ένωσης.

Στην έναρξη της συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος απένειμε τιμητική πλακέτα στον Γενικό Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Σχολής Κωνσταντίνο Γούλα για τη συμβολή του Ιδρύματος στην Τεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.