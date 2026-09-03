Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του, την Τετάρτη, επέβαλε πρόστιμα ύψους 47.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

– Την επιβολή διοικητικών μέτρων και προστίμου ύψους 30.000 ευρώ στην εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, για παραβάσεις της Απόφασης 15/633/2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξειδικεύεται με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA, και την Εγκύκλιο 62 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για οργανωτικά θέματα σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 12.000 ευρώ στην εταιρεία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σε θέματα ενημέρωσης των επενδυτών και σε οργανωτικά θέματα.

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρεία ΕΚΤΕΡ , λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΛΠ 24 και ΔΠΧΑ 11 κατάρτισης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 και των εξαμηνιαίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2024 – 30.06.2024