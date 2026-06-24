Σημαντικές αλλαγές φέρνει η 1η Ιουλίου 2026 για όσους πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Κίνα, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία). Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ε.2029/2026), τίθεται σε ισχύ σε όλη την Ε.Ε. ένας νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για αγαθά αξίας έως 150 ευρώ.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών (e-commerce) μέσω γνωστών διεθνών πλατφορμών και έχει μεταβατικό χαρακτήρα έως τις 30 Ιουνίου 2028, καθώς στη συνέχεια ο δασμός θα υπολογίζεται βάσει της κατηγορίας του κάθε προϊόντος.

Πώς υπολογίζεται ο νέος δασμός

Ο δασμός των 3 ευρώ επιβάλλεται ανά διακριτό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος εξαρτάται από την ποικιλία των αντικειμένων που αγοράζετε:

Αν αγοράσετε ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό (3 διαφορετικά είδη), ο δασμός θα είναι 9 ευρώ (3 ευρώ x 3), συν τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Αν αγοράσετε δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια, π.χ. δύο βιβλία, αυτά θεωρούνται ένα είδος και ο δασμός παραμένει στα 3 ευρώ συνολικά.

Ποιος αποδίδει τον δασμό και τι ισχύει για τις επιστροφές

Ο δασμός αποδίδεται στις τελωνειακές αρχές από τον «διασαφιστή» (δηλαδή την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή ή τη μεταφορική εταιρεία/κούριερ), ανάλογα με το πώς διαχειρίζεται η αποστολή.

Αν μετανιώσετε για την αγορά και επιστρέψετε το προϊόν, ο δασμός των 3 ευρώ δεν επιστρέφεται.

Ωστόσο, αν το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία, ο δασμός μπορεί να επιστραφεί μέσω των προβλεπόμενων τελωνειακών διαδικασιών.