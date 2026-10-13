Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τοποθετήθηκε εκτενώς για την ακρίβεια που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την εποπτεία της αγοράς.

Για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και τη συμφωνία με την αγορά:

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η συμφωνία μείωσης τιμών στο ράφι σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγορές είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους.

«Δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση, η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ.»

«Τον Ιούνιο αποφασίσαμε να αποσύρουμε το μέτρο του πλαφόν, αλλά συναντηθήκαμε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, μάλιστα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων, με το ΣΕΒ, με τα σούπερ μάρκετ και εκεί υπήρξε μία συμφωνία, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ ότι το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, εξαιτίας των μεγάλων τουριστικών ροών, θα μπορούσε να υπάρξει μια έκρηξη τιμών λόγω της αύξησης της ζήτησης.

Υπήρξε λοιπόν μια συμφωνία ότι θα κρατήσουν σταθερές κατά το δυνατόν τις τιμές το καλοκαίρι. Την τήρησαν τη συμφωνία, διότι τον Ιούλιο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Τον Αύγουστο είχαμε γύρω στο 0 και το Σεπτέμβριο έχουμε και πάλι αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα.»

Για τους ελέγχους στην αγορά και την Ανεξάρτητη Αρχή:

«Το μεγαλύτερο βάρος το ρίχνω σε μια σειρά πρωτοβουλίες, όπου κυρίως μέσω της ανεξάρτητης αρχής που θεσμοθετήσαμε, μέσα από μια σημαντική μεταρρύθμιση για ένα σοβαρό και ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς και τη συνένωση με τον θεσμό του Συνηγόρου για την Προστασία του Καταναλωτή, παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε στην αγορά προκειμένου να προστατεύσουμε, όσο αυτό είναι δυνατόν, από ανατιμήσεις εκείνες που δεν θα δικαιολογούνται σε τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης.»

«Ένα τμήμα της δουλειάς αφορά την εποπτεία της αγοράς τροφίμων και βασικών ειδών συντήρησης και διαβίωσης. Η λογική μου είναι ότι χρειάζεται ισορροπία και συνεργασία.»

Για τους δύο τρόπους αντιμετώπισης της ακρίβειας:

«Με μια πιο παραγωγική οικονομία που θα δίνει καλύτερους μισθούς, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το οποίο εργαζόμαστε και έχουμε κάποιες επιτυχίες και η δεύτερη πλευρά είναι ο έλεγχος της αγοράς, ώστε η αγορά να είναι όσο γίνεται πιο δίκαιη.»

Για το εορταστικό πακέτο ενόψει Χριστουγέννων:

«Έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή η διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.»

Για τις αδικαιολόγητες αυξήσεις και τον «δύσκολο χειμώνα»:

« Θα υπάρξουν ορισμένες αυξήσεις , οι οποίες θα είναι πολύ λογικές και θα ερμηνεύονται και θα δικαιολογούνται από όλη αυτήν την κατάσταση των καυσίμων και της ενέργειας, οι οποίες πολλαπλασιάζουν το κόστος και φέρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι παραδεκτό γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχουν όμως ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι να θελήσουν, αξιοποιώντας ακριβώς το ότι υπάρχει όλο αυτό το φαινόμενο, να κάνουν αυξήσεις, οι οποίες δεν θα δικαιολογούνται.»

«Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους και τα μεσοσταθμικά τους κέρδη θα πρέπει για ένα διάστημα να είναι μικρότερα. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι και εκείνοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες.»

«Έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον από ελέγχους και παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά και επισταμένα την αγορά. Τις μελετώ. Είναι κάτι που θα τεθεί υπόψιν προφανώς συνολικά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της χώρας, γιατί είναι ένα θέμα μείζον και πολύ ουσιαστικό να βρούμε με ποιο τρόπο θα δουλέψει το άλλο.»

Για την κοινωνική συνοχή και την ευθύνη των επιχειρήσεων:

«Το κάλεσμά μου λοιπόν σήμερα είναι ότι όπως η κυβέρνηση στηρίζει την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έριξε μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν πολύ σοβαρές μεταβολές, ιδίως στις πληρωμές φόρων.

Αυτά είναι δράσεις και πράξεις που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά θετικές μαζί με άλλες και επομένως η πορεία που έχουμε μπροστά μας πρέπει να είναι μία πορεία συμβολής από όλους. Η κυβέρνηση έκανε αυτό. Η κοινωνία βάζει τη δική της πλάτη. Πρέπει και η επιχειρηματικότητα και εκείνη να βάλει τη δική της πλάτη.»