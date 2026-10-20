Προειδοποίηση για αύξηση των αεροπορικών ναύλων έως και 20% το 2027 απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη ανατίμηση που έχει καταγραφεί ποτέ στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά.

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, ξεκαθάρισε ότι οι αερομεταφορείς αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν την αλματώδη άνοδο στο κόστος των καυσίμων, με αποτέλεσμα τη μετακύλιση της επιβάρυνσης στους επιβάτες.

«H αύξηση στα ναύλα κατά 20% δεν θα είναι επαρκής»

Σύμφωνα με τον Ο’Λίρι, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες προετοιμάζονται για πρωτοφανείς ανατιμήσεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζεται η οικονομική τους ισορροπία:

«Το ερώτημα είναι αν αυτή η αύξηση θα είναι αρκετή για να καλύψει τους δραματικά υψηλότερους λογαριασμούς πετρελαίου. Δεν πιστεύω ότι θα είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη δίνη της ενεργειακής κρίσης ο κλάδος των αερομεταφορών

Η εκτόξευση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων αποτελεί συνέπεια της κλιμάκωσης της γεωπολιτικής κρίσης και των πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή ασκεί έντονες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών, καθιστώντας το αεροπορικό ταξίδι αισθητά ακριβότερο στο εγγύς μέλλον.

Ο επικεφαλής της Ryanair σημείωσε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, δεν διαθέτουν σημαντική κάλυψη έναντι των διακυμάνσεων των τιμών πετρελαίου για το 2027.