Ξεκινά από τον Μάρτιο, νέο κύμα πλειστηριασμών ακινήτων, ο οποίος θα εμφανιστεί στο e-auction.

Μια λίστα με 40 ακίνητα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά κτήρια, αποθήκες και θέσεις στάθμευσης, έχει δρομολογηθεί για πλειστηριασμό ως και τις 3 Ιουνίου του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεκινούν από τα 7.000 ευρώ ως και τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Ποιοι είναι οι πλειστηριασμοί που ξεχωρίζουν

Αγροτεμάχιο έκτασης 25.460 τ.μ. με βιομηχανική εγκατάσταση στη Βοιωτία με τιμή πρώτης προσφοράς 3,5 εκατ. ευρώ.

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 780,89 τ.μ. με οικοδομή και θέσεις στάθμευσης στη Νέα Ιωνία με τιμή πρώτης προσφοράς 2,5 εκατ. ευρώ.

Εξ αδιαιρέτου οικοπέδου 241,50 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων με τιμή πρώτης προσφοράς 488.000 ευρώ.

Οικόπεδο με οικοδομή, συνολικής έκτασης 3.931,29 τ.μ. στο Ροδοβάνι Χανίων με τιμή πρώτης προσφοράς 744.000 ευρώ.

Διαμέρισμα πρώτου ορόφου 136,90 τ.μ. στην Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς 396.000 ευρώ.

Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 113,65 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με θέση στάθμευσης 11 τ.μ. και δώμα 60,74 τ.μ. και τιμή πρώτης προσφοράς 340.000 ευρώ.

Οικόπεδο 346,85 με οικία 80,63 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 260.000 ευρώ.

Διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 114 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ.

Αγρός 5,8 στρεμμάτων με βιομηχανικό κτίριο 595 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα Πλατύκαμπου Λάρισας με τιμή πρώτης προσφοράς 220.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν πλήρως το πρόβλημα που υπάρχει.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 112,5 δισ. ευρώ, ενώ περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι έρχονται αντιμέτωποι με τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Οι συνέπειες της κατάσχεσης του ακινήτου