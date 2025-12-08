Ένας μίνι «ΕΝΦΙΑ», μεταμφιεσμένος σε δημοτικό φόρο, έρχεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως περιγράφεται σε ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ. Πρόκειται για το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), το οποίο αντικαθιστά από το 2027 τον γνωστό ΤΑΠ και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και προβλέπεται με το σχέδιο του νέου «Κώδικα Αυτοδιοίκησης», το οποίο έχει καταρτίσει το υπουργείο Εσωτερικών και έχει αποστείλει στην ΚΕΔΕ.

Παρουσιάζεται ως απλοποίηση αλλά πολλαπλασιάζει τα βάρη

Η ενοποίηση των δύο παλαιών επιβαρύνσεων παρουσιάζεται ως απλοποίηση, ωστόσο οι ιδιοκτήτες κάνουν λόγο για μια βαθιά ανατροπή που πολλαπλασιάζει τα βάρη τους και αλλάζει εκ θεμελίων τη σχέση ιδιοκτησίας–Δήμων.

Όπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, στο σχέδιο προβλέπεται επίσης μεταξύ άλλων:

• Μείωση των δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (ΤΚΦ) στο 10% για κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα, με αποτέλεσμα την κατάργηση της πλήρους απαλλαγής των κενών ακινήτων, αλλά και της κατάργησης της υποχρέωσης δήλωσής τους στους Δήμους από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, που διεκδικεί η ΠΟΜΙΔΑ.

• Καθιέρωση “απαράγραπτου” σειράς οφειλών προς τους Δήμους και ουσιαστική δυνατότητα διεκδίκησης οφειλών ακόμη και εντός δεκαετίας από το έτος δημιουργίας τους.

• Αναγκαστική 24ετής (12+12) διάρκεια των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους με δυνατότητα περαιτέρω παράτασής τους έως και για διπλάσιο χρόνο από τον αρχικά προβλεπόμενο (δηλαδή έως και 36 ή 48 έτη;).

• Αναγκαστική τριετής παράταση των ισχυουσών μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους χωρίς αύξηση ενοικίου.

• Απαλλοτριώσεις και κάθε είδους επεμβάσεις στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία με συνοπτικές διαδικασίες και προθεσμίες προσφυγής που καταστρατηγούν στην πράξη τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

«Με τα άρθρα 32-36 («Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (Τ.Τ.Α.) το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (0,25 – 0,35 / οοο) που βαρύνει τους ιδιοκτήτες και ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων που βαρύνει τους χρήστες των ακινήτων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από κάθε Δήμο ξεχωριστά ανά τ.μ. εμβαδού των ακινήτων, από την 1.1.2027 θα αντικατασταθούν από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) (0,8 – 1,00/οοο) το οποίο θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται ουσιαστικά με τη διαδικασία του ΤΑΠ και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Τέλος η ΠΟΜΙΔΑ καταλήγει: «Επειδή στην ανάλυση των λογαριασμών ενέργειας ο Φ.Η.Χ. είναι μεσοσταθμικά λιγότερος από το 50% του ΤΑΠ του ίδιου ακινήτου για το ίδιο διάστημα, είναι προφανές ότι ο στόχος και το τελικό αποτέλεσμα από την επιβολή του ΤΤΑ φαίνεται ότι είναι περίπου ο διπλασιασμός έως και τριπλασιασμός της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης και η επίρριψή της συνολικά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά ο νέος «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» αναμένεται να απασχολήσει τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στις 17 Δεκεμβρίου, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση της ΚΕΔΕ στη Βουλή μετά από τη σχετική απόφαση στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Με πληροφορίες από ΠΟΜΙΔΑ