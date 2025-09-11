Για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής το εισόδημα δεν επαρκεί για τον μήνα, ενώ το 73,1% δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των ΜμΕ και τo 59,8% των κατοίκων στην Αττική κρίνει αρνητικά τα μέτρα.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε έρευνα που διεξήγαγε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών η εταιρεία MRB στον νομό Αττικής, μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ σχετικά με τα μέτρα στήριξης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δηλώνει:

«Τα ευρήματα της έρευνας που έκανε η MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δικαιώνουν τις θέσεις που εκφράσαμε μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων και ειδικά για την απουσία ουσιαστικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Και αυτά πρέπει να εστιάζουν στις μειώσεις των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στις ενέργειες που απαιτούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αλλά και στη στήριξη των ΜμΕ. Μόνο κάποιες μειώσεις άμεσων φόρων δεν επαρκούν για να βελτιώσουν το κλίμα στην αγορά».

Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας

-Αξιολόγηση εξαγγελιών στη ΔΕΘ

Σε ποσοστό 28,7%, οι κάτοικοι του νομού Αττικής κρίνουν θετικά τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ενώ το 59,8% τα κρίνει αρνητικά. Την ίδια στιγμή το 12% των πολιτών του νομού Αττικής θεωρούν ότι τα μέτρα αντιμετωπίζουν τα σημερινά προβλήματα της καθημερινότητας σε Πολύ Μεγάλο και Αρκετό βαθμό. Σε αυτό το ποσοστό πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το 40% δηλώνει ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ σε Μικρό βαθμό αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών. Λίγο καλύτερα είναι τα ποσοστά ως προς την αξιολόγηση των μέτρων για τις θετικές επιπτώσεις που θα έχουν στην οικονομία της χώρας.

-Οικονομική καθημερινότητα των πολιτών

Η πλειοψηφία των πολιτών βλέπει την οικονομία σε στασιμότητα ή επιδείνωση. Για 2 στους 3 πολίτες το εισόδημα στο νομό Αττικής δεν επαρκεί ούτε για τον μήνα. Πιο συγκεκριμένα το 66% των ερωτώμενων δήλωσε ότι το εισόδημα αρκεί για 3 από τις 4 εβδομάδες του μήνα ενώ το 32,2 αρκεί για τις 15 πρώτες ημέρες του μήνα. Υπάρχει ένα 23,9% των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι μπορούν με άνεση να ανταποκριθούν στα έξοδα του μήνα, ενώ το 7,7% έχει και την δυνατότητα αποταμίευσης.

Οι περικοπές δαπανών επικεντρώνονται σε ελαστικές δαπάνες όπως π.χ. διασκέδαση, ψυχαγωγία, αλλά και σε βασικές κατηγορίες όπου διατίθεται σεβαστό ποσοστό του εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως τρόφιμα/ ειδή πρώτης ανάγκης και ενέργεια καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες και οι διακοπές των πολιτών. Περίπου 1 στους 2 (45%) ερωτώμενων δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί τόσο η διάρκεια όσο και η ποιότητα των διακοπών τους.

Το 73,1% των κατοίκων της Αττικής δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των ΜμΕ από τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ.

Τα βασικά προβλήματα των ΜμΕ είναι:

– Μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών -> 55,9%

– Υψηλό λειτουργικό κόστος-> 45,9%

– Οφειλές σε τράπεζες/δημόσιο-> 43,1%

– Έλλειψη ρευστότητας -> 38,5%.

– Σημειώνεται ότι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα συγκεντρώνει καθολική αποδοχή (72,9%), αποκαλύπτοντας την προτεραιότητα για άμεσα μέτρα στο καλάθι του νοικοκυριού.

Έτσι, καταλήγει το επιμελητήριο, οι ΜμΕ στο νομό Αττικής αισθάνονται πολύπλευρη πίεση.