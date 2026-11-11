Κονδύλια συνολικού ύψους 5.999.021 ευρώ από το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» διατίθενται για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η χρηματοδότηση κατευθύνεται στην ανάπτυξη σύγχρονων επιστημονικών πρωτοκόλλων στους τομείς της νοσηλευτικής, της φυσικοθεραπείας, της σχολικής υγείας και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας, ενσωματώνοντας παράλληλα προηγμένα ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης.

Εθνικός σχεδιασμός νοσηλευτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων

Το πρώτο έργο, δημόσιας δαπάνης 3.800.848 ευρώ, στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών μέσω της θεσμικής καθιέρωσης διεθνώς αναγνωρισμένων κλινικών πρακτικών.

Όσον αφορά τους τομείς κάλυψης, τα νέα πρωτόκολλα καλύπτουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τη Μακροχρόνια Φροντίδα, τη Δημόσια Υγεία, την Πρόληψη, την Ψυχική Υγεία, την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων, καθώς και τη Σχολική Νοσηλευτική.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακών βοηθημάτων που θα συνδράμουν στην ορθολογικότερη διαχείριση περιστατικών, στη μείωση της κλινικής αβεβαιότητας και στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών, ενώ ενισχύεται η θεσμική υπόσταση, καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση του έργου των νοσηλευτών στην καθημερινή κλινική πράξη.

Πρωτόκολλα φυσικοθεραπείας και εθνικό σχέδιο για την τρίτη ηλικία

Η δεύτερη πράξη, προϋπολογισμού 2.198.173 ευρώ, έρχεται να καλύψει την έλλειψη ενιαίων επιστημονικών κατευθυντήριων γραμμών και ψηφιακής αυτοματοποίησης που προκαλούσε μέχρι σήμερα ανομοιογένεια στις φυσικοθεραπευτικές πράξεις: