παρείχε νομική βοήθεια σε σκιώδη ναυτιλιακά δίκτυα, που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο και . Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις την Τετάρτη 21/10 σε μια δικηγορική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και τον Παναμά, λέγοντας ότι επί χρόνιακαι χρηματοδοτούσαν τον ένοπλο αγώνα της Δύναμης Κουντς, επίλεκτης μονάδας ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και των Χούθι

διοικητική κλήτευση για την προώθηση έρευνας σε βάρος ελληνικής τράπεζας, σχετικά με πιθανούς δεσμούς με το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία όμως δεν κατονομάζει την τράπεζα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ εξέδωσε επίσηςσχετικά με πιθανούς δεσμούς με το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία όμωςόπως μετέδωσε το

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε ότι η νομική φίρμα «Καρνάκης και Καρνάκης» επί χρόνια έστηνε «εικονικές εταιρείες» για να κρύψει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες πλοίων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, πετροχημικά και χάλυβα. Είπε ότι το νομικό γραφείο δημιούργησε εταιρείες που χρησίμευαν ως «βιτρίνα» για δίκτυα που πωλούσαν εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου προς όφελος της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και των Χούθι.

Έρευνα και για εμπλοκή ελληνικής Τράπεζας

Η υπηρεσία Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ διεξάγει έρευνα και σε βάρος ελληνικής τράπεζας για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν ή οργανώσεις που σχετίζονται με την Τεχεράνη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αμερικανικής ευρείας επιχείρησης «Economic Outcast», η οποία στοχεύει στην εξάρθρωση δικτύων που διευκολύνουν τη διακίνηση ιρανικών προϊόντων και την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, η FinCEN απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών σε ακόμα έξι ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα, διερευνώντας ενδεχόμενες σχέσεις τους με ιρανικές τράπεζες που βρίσκονται σε καθεστώς κυρώσεων.

«Μπλόκο» σε δικηγορική και ναυτιλιακή εταιρεία

Παράλληλα με τους τραπεζικούς ελέγχους, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην επιβολή άμεσων κυρώσεων σε βάρος δύο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Πρόκειται για:

Το δικηγορικό γραφείο «Karnakis and Karnakis» : Με παρουσία στον Παναμά και την Ελλάδα, η εταιρεία κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι παρείχε επί σειρά ετών υπηρεσίες σύστασης ναυτιλιακών εταιρειών, που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα». Οι εταιρείες αυτές φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ιρανικών προϊόντων, όπως πετρέλαιο, πετροχημικά και χάλυβας.

: Με παρουσία στον Παναμά και την Ελλάδα, η εταιρεία κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι παρείχε επί σειρά ετών υπηρεσίες σύστασης ναυτιλιακών εταιρειών, που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα». Οι εταιρείες αυτές Την ναυτιλιακή εταιρεία «Roxette Maritime Shipping and Trading S.A.»: Με έδρα επίσης στον Παναμά και την Ελλάδα, και εταιρικό αντιπρόσωπο τη δικηγορική εταιρεία «Karnakis and Karnakis». Σύμφωνα με τη FinCEN, η εταιρεία διαχειρίζεται τρία πλοία υπό σημαία Παναμά (ANEMOS, GLORIS, PRIDE), τα οποία το τελευταίο έτος εντοπίστηκαν να μεταφέρουν φορτία ιρανικής προέλευσης. Παράλληλα, η ναυτιλιακή έχει αναλάβει τη διαχείριση ακόμα τεσσάρων φορτηγών πλοίων (DESTINY, FLAMINGO 1, HARMONY, PRINCE).

«Είτε πραγματοποιείτε παράνομες μεταφορές πετρελαίου στη θάλασσα είτε κάθεστε στο γραφείο μιας δικηγορικής εταιρείας, αν υποστηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας βρούμε και θα σας επιβάλουμε κυρώσεις», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Τι αναφέρει το έγγραφο της FINCEN για την νομική φίρμα

Το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει: «Η δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, με έδρα τον Παναμά και την Ελλάδα, (σημείωση: τα γραφεία της είναι στην Κηφισιά) αξιοποιεί εδώ και χρόνια τη νομική της εμπειρία για να καταχωρεί ναυτιλιακές εταιρείες που κατέχουν σκάφη «σκιώδους στόλου», υπεύθυνα για τη μεταφορά ιρανικού χάλυβα, πετρελαίου και πετροχημικών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων αγαθών.

Η νομική φίρμα ίδρυσε τις εταιρείες Skyros Maritime and Trading SA , Corfu Maritime and Trading SA και Elias Shipping and Trading Group SA , μεταξύ άλλων, τις οποίες η OFAC είχε προηγουμένως ορίσει ως ιδιοκτητές πλοίων που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.

H σχέση με την «Δύναμη Κουντς» του Ιράν και τον μεγιστάνα του LPG

Η Elias Shipping and Trading SA, ιδιοκτήτρια του RAMONA 1 (IMO: 9233222), λειτουργούσε ως εταιρεία-βιτρίνα για την Al-Qatirji Company, μια συριακή εταιρεία υπεύθυνη για την πώληση εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου προς όφελος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς- Δύναμη Κουντς (IRGC-QF) και των Χούθι. Η Al-Qatirji Company κατά τη στιγμή της κατονομασίας της ήταν ένα από τα κύρια χρηματοοικονομικά κανάλια για την IRGC-QF, επιτρέποντας στην τρομοκρατική ομάδα να δημιουργεί και να έχει πρόσβαση σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε έσοδα που αποκτούσε από την πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Οι Καρνάκης και Καρνάκης έπαιξαν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία της εταιρικής αρχιτεκτονικής για την αυτοκρατορία της ναυτιλίας του Ιρανού μεγιστάνα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG), Seyed Asadoollah Emamjomeh (Emamjomeh), ο οποίος είναι συλλογικά υπεύθυνος για τη μεταφορά ιρανικού LPG και αργού πετρελαίου αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Καρνάκης και Καρνάκης διετέλεσαν εταιρικοί αντιπρόσωποι για πολλές από τις εταιρείες του Emamjomeh, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που τελικά στοχοποιήθηκαν για τον ρόλο τους στη μεταφορά ιρανικών προϊόντων πετρελαίου.

Οι ιδιοκτήτες της νομικής φίρμας

Η «Karnakis and Karnakis» ανήκει επί του παρόντος στους Σοφιανό Καρνάκη Κοσμά και Κωνσταντίνο Καρνάκη Κοσμά , οι οποίοι έχουν διπλή παναμαϊκή και ελληνική υπηκοότητα, με τον Ιωάννη Καρνάκη Κοσμά και τον Pedro Ortega Jones να εργάζονται ως υπάλληλοι της δικηγορικής εταιρείας. Οι εταίροι της Karnakis and Karnakis, συμπεριλαμβανομένου του Roberto Ortega Jones , ενεργούν ως διευθυντές και στελέχη πολλών από τις εταιρείες που εγγράφουν, προκειμένου να αποκρύψουν τους πραγματικούς δικαιούχους και πλοικτήτες αυτών των εταιρειών.

Η «Karnakis and Karnakis» κατονομάζεται σύμφωνα με το Eκτελεστικό Διάταγμα των ΗΠΑ 13902 (υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2020 και αφορά στην επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της ιρανικής οικονομίας) για δραστηριότητες στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών της ιρανικής οικονομίας. Οι Sofianos Karnakis Kosmas, Konstantinos Karnakis Kosmas, Pedro Ortega Jones, Roberto Ortega Jones και Ioanis Karnakis Kosmas κατονομάζονται σύμφωνα με το EO 13902 για το ότι ενήργησαν ή φέρθηκαν να ενήργησαν για λογαριασμό ή εκ μέρους, άμεσα ή έμμεσα, της Karnakis and Karnakis».

Η αναφορά στις Ναυτιλιακές εταιρείες και τα σκάφη του σκιώδους στόλου

«Το Ιράν -αναφέρει το έγγραφο της Αμερικανικής υπηρεσίας Οικονομικών Ελέγχων- βασίζεται σε φαινομενικά νόμιμα φορτηγά πλοία για τη μεταφορά ιρανικών πετροχημικών και άλλων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα. Η Roxette Maritime Shipping and Trading SA (Roxette) με έδρα τον Παναμά και την Ελλάδα, για την οποία οι Karnakis και Karnakis είναι εταιρικοί αντιπρόσωποι, είναι ο διαχειριστής και διαχειριστής πλοίων των πλοίων ANEMOS (IMO 9205952), GLORIS (IMO 9449510) και PRIDE (IMO 9487407) με σημαία Παναμά, τα οποία έχουν μεταφέρει διάφορα φορτία εμπορευμάτων ιρανικής προέλευσης τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων πετροχημικών και προϊόντων χάλυβα. Επιπλέον, η Roxette είναι ο διαχειριστής και διαχειριστής πλοίων των πλοίων DESTINY (IMO 9385491), FLAMINGO 1 (IMO 9474199), HARMONY (IMO 9449522) και PRINCE (IMO 9548316), με σημαία Παναμά.

Η Roxette Maritime Shipping and Trading SA έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με το EO 13902 για δραστηριότητες στον πετροχημικό τομέα της ιρανικής οικονομίας. Οι ANEMOS, GLORIS, PRIDE, DESTINY, FLAMINGO 1, HARMONY και PRINCE χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το EO 13902 ως δεσμευμένη περιουσία στην οποία η Roxette Maritime Shipping and Trading SA έχει συμφέρον».

Η εμπλοκή των Τραπεζών και ο έλεγχος

«Επιπλέον -αναφέρει το έγγραφο του Αμερικανικού Φορέα Ελέγχου- η συμμετοχή σε ορισμένες συναλλαγές που αφορούν τα πρόσωπα που ορίζονται σήμερα ενδέχεται να διακινδυνεύσει την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στα συμμετέχοντα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η OFAC μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλει αυστηρούς όρους για το άνοιγμα ή τη διατήρηση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, λογαριασμού ανταποκριτή ή λογαριασμού πληρωμής μέσω ξένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που εν γνώσει του διεξάγει ή διευκολύνει οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή για λογαριασμό προσώπου που έχει οριστεί σύμφωνα με την αρμόδια αρχή.

Δείτε τα έγγραφα του FINCEN:

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει ότι «έλαβε γνώση του περιεχομένου της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις ενέργειες στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast» για την αντιμετώπιση της παράκαμψης κυρώσεων και παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το Ιράν.

Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων εταίρων και χαιρετίζουν κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ελλάδα εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις και στηρίζει τις προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το εφαρμοστέο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο».