Η Technogym Greece, brand του Ομίλου Φάις, διακρίθηκε δυναμικά στα Fitness Awards 2026 της BOUSSIAS Events, αποσπώντας συνολικά 9 βραβεία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την ηγετική της θέση στον χώρο του fitness, της υγείας και της ευεξίας.

Οι φετινές διακρίσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών – από εξοπλισμό και digital λύσεις έως υπηρεσίες και marketing initiatives – αναδεικνύοντας την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Technogym στο σύγχρονο wellness οικοσύστημα.

Συγκεκριμένα, η Technogym τιμήθηκε με Gold και Platinum διακρίσεις για το Technogym Care στην κατηγορία After Sales Service, ενώ απέσπασε Gold βραβεία για το Technogym Visio στην κατηγορία Online Gym, για το Technogym x Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στην κατηγορία Hotel Gym, για το Technogym Checkup στην κατηγορία Functional Gym Equipment, καθώς και για την καμπάνια My Technogym x Anna Vissi στην κατηγορία Influencer Marketing. Παράλληλα, το Technogym Universe διακρίθηκε με Silver βραβείο, ενώ τα Technogym Biostrength και Technogym Connected Dumbbells απέσπασαν Bronze διακρίσεις στις κατηγορίες Professional και Home Gym Equipment αντίστοιχα.

«Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της συνολικής μας προσέγγισης στο wellness και της προσπάθειας που καταβάλλουμε καθημερινά να προσφέρουμε ολοκληρωμένες εμπειρίες ευεξίας, συνδυάζοντας τεχνολογία, design και επιστημονική προσέγγιση της άσκησης. Μέσα από την καινοτομία, τη στρατηγική συνεργασία και τη συνέπεια στην ποιότητα των υπηρεσιών μας, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον του fitness και της ευεξίας», δηλώνει η Κέλλυ Τσελέπη, Marketing Brand Manager της Technogym Greece.